Una pintura que cambia de color y solo 625 unidades: el homenaje de Royal Enfield a sus 125 años

Royal Enfield conmemora sus 125 años de historia con la Hypershift Classic 650 Edición 125 Aniversario, una motocicleta de la que solo se fabricarán 625 unidades para todo el mundo. Esta versión especial combina el diseño clásico de la marca con una pintura que cambia entre tonos rojos, verdes y dorados según la incidencia de la luz, detalles artesanales y el motor bicilíndrico de 648 cc que caracteriza a la familia 650 Twin.

La edición conserva elementos reconocibles de la Classic, como el depósito de combustible en forma de lágrima y el faro delantero tipo góndola. La diferencia está en su tratamiento estético, concebido como un homenaje a distintas etapas de la historia del fabricante, que comenzó su trayectoria en 1901.

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Una pintura que cambia de color según la luz

El acabado Hypershift es el principal distintivo visual de esta edición. Sobre una base de latón, la pintura refleja tonalidades rojas, verdes y doradas dependiendo de cómo incide la luz sobre la carrocería. La combinación recupera referencias de los colores utilizados por Royal Enfield a lo largo de su historia y las mezcla con un acabado contemporáneo.

Royal Enfield Hypershift Classic 650 Edición 125 Aniversario Foto: Royal Enfield

La decoración se completa con un escudo dorado conmemorativo de los 125 años, distintivos específicos en los paneles laterales y líneas finas pintadas a mano. Estos elementos acompañan el diseño tradicional de la Classic 650, sin alterar la silueta que identifica a la motocicleta.



La producción estará limitada a 625 ejemplares en todo el mundo. Se trata de una serie conmemorativa que diferencia esta versión de las demás integrantes de la familia Classic 650 mediante la pintura y los detalles de terminación.

Motor bicilíndrico de 648 cc y caja de seis velocidades

La Hypershift Classic 650 utiliza un motor bicilíndrico en paralelo de cuatro tiempos, con árbol de levas en culata (SOHC), refrigeración por aire y aceite e inyección electrónica de combustible. Tiene una cilindrada de 647,95 cc, una relación de compresión de 9,5:1 y desarrolla una potencia máxima de 34,6 kW, equivalentes a 47 CV, a 7.250 rpm.

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El torque máximo es de 52,3 Nm a 5.650 rpm. La transmisión está a cargo de una caja de seis velocidades y un embrague multidisco bañado en aceite. Para esta configuración se declara un consumo de 4,66 litros por cada 100 kilómetros.

La mecánica mantiene la fórmula de la gama 650 Twin de Royal Enfield, con una arquitectura bicilíndrica y una configuración orientada a combinar prestaciones con una entrega de potencia progresiva. La información disponible no señala modificaciones específicas en el motor para esta edición de aniversario.

Royal Enfield Hypershift Classic 650 Edición 125 Aniversario Foto: Royal Enfield

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Chasis, suspensión y frenos

La motocicleta utiliza un bastidor tubular de acero de doble cuna. En la parte delantera incorpora una horquilla telescópica de 43 mm de diámetro y 120 mm de recorrido, mientras que atrás emplea dos amortiguadores con precarga ajustable y 90 mm de recorrido.

El sistema de frenado cuenta con discos en ambas ruedas y ABS de doble canal. Los neumáticos tienen secciones de 100 mm en la rueda delantera y 140 mm en la trasera.

En cuanto a sus dimensiones y peso, registra 243 kg en orden de marcha, con el 90 % del combustible y los fluidos. La altura del asiento es de 800 mm y la distancia libre al suelo alcanza los 154 mm.