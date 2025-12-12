Airbnb se pronuncia sobre decreto que modificaría el Registro Nacional de Turismo

Directivos de Airbnb desmintieron que la plataforma tenga previsto salir de Colombia o que esté evaluando hacerlo por cuenta del borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio para modificar el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Así lo confirmó el director de Blu 4.0, Juan Manuel Ramírez, quien sostuvo conversaciones directas con voceros de la compañía. Según explicaron los directivos de Airbnb, en ningún momento han afirmado que la plataforma se vaya del país, ni han considerado esa posibilidad, ni por este decreto ni por ninguna otra razón.

La aclaración se da en medio de un ambiente de incertidumbre generado tras la publicación del borrador de decreto, que ha sido objeto de interpretaciones erróneas y versiones falsas que incluso han hablado de una supuesta salida de Airbnb de Colombia el próximo 18 de diciembre.

Estas versiones, además de no corresponder a la realidad, han generado pánico en el sector de la vivienda turística, con reportes de cancelaciones y huéspedes que han cuestionado a los anfitriones sobre la continuidad de la plataforma.



Airbnb Foto: AFP

¿Qué propone MinComercio y qué tiene que ver Airbnb?

El borrador de decreto del Ministerio de Comercio propone cambios en la forma en que se solicita el Registro Nacional de Turismo, especialmente para actividades de renta corta o vivienda turística.

Entre los puntos más debatidos está la verificación de que los inmuebles cuenten con autorización del reglamento de propiedad horizontal, licencias de curaduría y demás requisitos legales para operar bajo este modelo.

La iniciativa ha generado voces encontradas. Por un lado, algunos sectores consideran que la medida podría afectar a operadores que hoy usan plataformas digitales como Airbnb. Por otro, hay quienes sostienen que la regulación es necesaria para enfrentar la alta informalidad que existe en el mercado, donde numerosos inmuebles operan sin permisos ni habilitación legal.

Ramírez M. señaló que, si bien el borrador del decreto presenta falencias —como haber sido socializado inicialmente con gremios hoteleros y turísticos tradicionales y no con todos los actores directamente involucrados—, también es cierto que el país enfrenta un problema estructural de informalidad en la renta corta que requiere soluciones.

Desde esta perspectiva, regular no significa prohibir ni acabar con la economía digital, sino ordenar el mercado y garantizar que solo operen aquellos inmuebles que cumplen con las normas.

Por su parte el Ministerio de Comercio recordó que el decreto está en borrador, está abierto a comentarios y ajustes, y que cualquier eventual implementación podría contemplar periodos de transición y progresividad que permitan a los operadores adaptarse sin afectar la operación ni generar impactos abruptos.

“La narrativa de que Airbnb se va de Colombia no es cierta y hace daño al sector turístico en la temporada de fin de año. Airbnb se queda, el sector no se acaba y quienes cumplen la norma no tendrían inconvenientes.”, concluyó el director de BLU 4.0.

No se invitaron a todos los actores

En diálogo con BLU 4.0, Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de Asohost, también se refirió al borrador del decreto y expuso las principales preocupaciones de los operadores de vivienda turística.

Según explicó, el texto no establece con claridad un periodo de preparación o transición que permita a los operadores adaptarse a los cambios propuestos, plantea retos asociados a la interoperabilidad entre bases de datos de distintas entidades públicas dentro de la infraestructura tecnológica del Estado y, además, no contempla de manera suficiente a todas las voces del sector en las mesas técnicas.

Vargas señaló que, si bien ya se ha anunciado la creación de una mesa técnica ampliada, esta debió convocarse antes de la elaboración del decreto y no de forma posterior, con el fin de construir una regulación más equilibrada y consensuada.