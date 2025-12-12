Capturan a hombre que robó un supermercado en el occidente de Medellín

El hecho delictivo en el que un hombre robó un supermercado D1, en el barrio Doce de Octubre del Valle de Aburrá, e intentó disparar a un agente de la Policía fue esclarecido gracias a la coordinación entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional.

Una llamada en la línea de atención del 123 emitió la alerta y activó el sistema de seguimiento del implicado mediante tecnología de Reconocimiento de Matrículas para ubicar la motocicleta utilizada por el hombre en el delito.

Después del rastreo y ubicación del vehículo las unidades policiales la interceptaron, al verse acorralado, el parrillero descendió de la motocicleta e intentó huir. Sin embargo, cuando un patrullero le cerró el paso, el sujeto lo enfrentó y le apuntó con un arma de fuego, poniendo en riesgo la vida del uniformado. Ante la amenaza, el policía reaccionó y logró neutralizarlo, impactando en el brazo izquierdo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín Manuel Villa Mejía “Se logró la captura de un presunto delincuente involucrado en un hurto calificado y agravado. Minutos después, las unidades en terreno de nuestra policía identificaron el vehículo, y cuando el parrillero intentó huir, uno de los patrulleros lo logró interceptar”.



Tras los hechos el hombre fue trasladado a la Unidad Intermedia del Doce de Octubre para recibir atención médica y fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con el arma de fuego incautada para su respectiva judicialización. La Administración Distrital destacó que este resultado es producto del trabajo articulado entre las capacidades tecnológicas del sistema de videovigilancia, la rápida respuesta policial y la coordinación institucional.