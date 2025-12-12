Banco de sangre de la Clínica Cardio Vid de Medellín lanzo S.O.S por escases en Navidad

Banco de sangreBanco de sangre de la Clínica Cardio Vid lanza S.O.S en Navidad. Se encuentra en nivel crítico y pide a la comunidad donar. Se estima que seis de cada diez pacientes que ingresan a ese centro asistencial podrían necesitar del componente sanguíneo.



Se necesitan donantes urgente

Donar sangre salva vidas y no es precisamente el slogan de una campaña o comercial. La Clínica Cardio Vid de Medellín anunció que necesita donantes de manera urgente, pues enfrentando esta época en la que se registran muchas afecciones de salud, accidentes de tránsito y procedimientos quirúrgicos vitales, no hay la cantidad suficiente.

Y es que, estiman desde este centro asistencial, seis de cada diez pacientes que ingresan podrían necesitar del componente sanguíneo, por lo que evidencian un nivel crítico de reservas, especialmente para los grupos O+ y O-, debido a la baja disponibilidad de donantes. Ante ello, le pidieron a la comunidad acercarse al banco de sangre ubicado en el barrio Robledo, para hacer su aporte.

Al mismo tiempo, informaron que los procedimientos que se realizan en la Clínica son de alta complejidad, por tanto, se requieren de aproximadamente 6 donantes para cubrir las necesidades de un solo paciente.

“Cada aporte es vital y nos permite continuar garantizando la atención segura y oportuna de quienes dependen de una transfusión. Todo el proceso de donación de sangre, incluido el reposo, no dura más de 30 minutos”, indicaron desde la clínica.