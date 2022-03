Continúa la escasez en los bancos de sangre de Antioquia

Los trece bancos de sangre que hay Antioquia continúan con escasez pese a las alertas que han lanzado en los últimos meses, con las que el número de donantes no ha aumentado.

La falta de cultura por la donación, las infecciones respiratorias, la vacunación de COVID-19 y el teletrabajo serían algunas de las razones por las cuales se está dificultando el suministro de sangre a los hospitales de Antioquia.

La preocupación llega, especialmente, porque las neveras no tienen sangre O+ y O-. Por eso, Álvaro Correa, microbiólogo e integrante de la Cruz Roja seccional Antioquia, explicó que muchas vidas dependen de la solidaridad de las personas.

"Las personas no donan en Colombia, las personas no tienen una cultura de donación. Todo eso hace que no podamos contar con el número de donantes para poder atender las necesidades de las clínicas y hospitales", afirmó Correa.

Tenga en cuenta que los mayores de 18 años, que no tengan cuadros gripales, pueden acercarse a los centros de donación que están localizados en el Valle de Aburrá, en el oriente y Urabá antioqueño.

