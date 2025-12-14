En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ejército responde a denuncias sobre presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros

Ejército responde a denuncias sobre presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros

Ante la alerta sobre posibles hechos de corrupción en el Comando de Ingenieros, el Ejército Nacional aseguró que los procesos señalados ya están en conocimiento de los entes de control y que las investigaciones disciplinarias y penales avanzan.

