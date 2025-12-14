Ejército responde a denuncias sobre presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros

El Comando del Ejército se pronunció frente a las recientes denuncias indicadas en una publicación de la Revista Semana que advierten sobre presuntas irregularidades administrativas y contractuales en el Comando de Ingenieros afirmando que los hechos mencionados no son nuevos y ya fueron puestos oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes.

Según la institución, los procesos cuestionados hacen parte de actuaciones administrativas que se encuentran bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y Policial, la Contraloría, la Procuraduría y los sistemas de control interno de las Fuerzas Militares. En ese sentido, el Ejército reiteró que ha actuado conforme a los canales legales establecidos.

En relación con las obras de saneamiento básico en la base militar de Bonaca, el Ejército confirmó que, a partir de una inspección adelantada en 2024, se identificaron presuntas omisiones en funciones de mando y control por parte de dos oficiales generales, razón por la cual se adelantan investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso y bajo reserva legal.

La institución precisó que, como resultado de estas actuaciones, tres funcionarios ya fueron retirados del servicio y dos más trasladados a otras unidades, mientras avanzan los procesos para determinar responsabilidades individuales. Además, los hechos fueron remitidos a la justicia ordinaria y penal militar para lo de su competencia.



Asimismo, rechazó señalamientos sobre una supuesta manipulación de pliegos de condiciones, aclarando que el Comando de Ingenieros no interviene en su elaboración, la cual corresponde a las centrales administrativas y contables del Ejército.

“Frente a la “presunta venta de pliegos de los contratos por parte de personal del Comando de Ingenieros para beneficiar a ciertos oferentes” es oportuno indicar que estos hacen parte de un compendio de documentos propios de la contratación pública, los cuales son creados en la etapa precontractual que se encuentra, para el caso del Ejército Nacional, en cabeza de las centrales administrativas y contables, Cenac”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la institución defendió la idoneidad de los oficiales designados en cargos de mando, negó la existencia de redes de favoritismo y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad en todos sus procesos.