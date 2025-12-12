En vivo
Salud / Clínica Foscal evalúa suspender atención de trasplantes por demoras en entrega de medicamentos

Clínica Foscal evalúa suspender atención de trasplantes por demoras en entrega de medicamentos

La clínica analiza suspender temporalmente nuevos ingresos a lista de espera por la falta sostenida de medicamentos inmunosupresores, que ya causa rechazos de injerto y reingresos. Pacientes de Nueva EPS y Fiduprevisora son los más afectados.

