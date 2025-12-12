Asesinaron a taxista dentro de su vehículo en Medellín: van 8 víctimas del gremio este año

Alerta por crímenes contra taxistas en Medellín, donde el caso más reciente fue baleado uno dentro de su vehículo en el barrio Alfonso López, noroccidente de la ciudad. En lo corrido del año ya han asesinado ocho integrantes de este gremio en la capital de Antioquia

Autoridades en Medellín están tras la pista de los responsables del homicidio a un taxista ocurrido en en plena vía del barrio Alfonso López, noroccidente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Héctor Fabio Cano de 46 años de edad y quien recibió diferentes impactos por arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vehículo.

Verificaciones a cámaras de seguridad y reconocimiento de placas evidenciaron los disparos perpetrados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra y huyeron del sitio. De igual manera, se presume que un vehículo particular de color gris también estuvo implicado en los hechos, por lo que a través del material fílmico ya son seguidos para determinar su ubicación.



Con este caso ya son 307 las muertes violentas durante 2025 en Medellín, de las cuales en ocho casos las víctimas pertenecen al gremio taxista y por lo cual las autoridades intensifican controles para la protección de este gremio, en especial durante la temporada de Navidad y fin de año.