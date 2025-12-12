En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a taxista dentro de su vehículo en Medellín: van 8 víctimas del gremio este año

Asesinaron a taxista dentro de su vehículo en Medellín: van 8 víctimas del gremio este año

Con este caso ya son 307 las muertes violentas durante 2025 en Medellín, de las cuales en ocho casos las víctimas pertenecen al gremio taxista.

