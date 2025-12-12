En vivo
Nación  / "No se garantiza seguridad al turista en plataformas": Cotelco sobre borrador de decreto turístico

“No se garantiza seguridad al turista en plataformas”: Cotelco sobre borrador de decreto turístico

La asociación advirtió que la falta de control ha generado problemáticas en los territorios. “Hemos visto una gran cantidad de desafíos en términos de seguridad, convivencia y sostenibilidad".

