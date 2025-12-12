“No se garantiza seguridad al turista en plataformas”: Cotelco sobre borrador de decreto turístico

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, en entrevista en Mañanas Blu 10:30, manifestó el respaldo del gremio al borrador de decreto con el que el Gobierno busca ajustar las reglas del alojamiento turístico y regular plataformas digitales como Airbnb, en el marco del Registro Nacional de Turismo (RNT). Según explicó, la iniciativa no introduce nuevas prohibiciones, sino que busca hacer cumplir normas que ya existen en la legislación colombiana.

“Estamos muy de acuerdo con este propósito que encabeza el Gobierno con este decreto, que lo único que pretende es poner de presente todos los requisitos legales que existen para las viviendas turísticas”, señaló Duarte. El dirigente gremial enfatizó que esta tipología de alojamiento está regulada por ley desde 1996 y que el decreto apunta a integrar esas obligaciones al RNT.

Duarte advirtió que la falta de control ha generado múltiples problemáticas en los territorios. “Hemos visto una gran cantidad de desafíos en términos de seguridad, convivencia y sostenibilidad en las comunidades”, afirmó, al tiempo que descartó que el decreto busque prohibir plataformas digitales. “La plataforma es bienvenida, la tipología es bienvenida; aquí no se está pretendiendo prohibir nada”, agregó.

De acuerdo con cifras citadas por Cotelco, mientras el RNT registra cerca de 67.000 viviendas turísticas, solo en cuatro plataformas digitales se identifican más de 104.000 ofertas, muchas de ellas sin cumplir requisitos mínimos. “Existe un mar de informalidad que no garantiza la seguridad del turista ni de las comunidades”, advirtió.



Impacto en consumidores y oferta

Frente a las preocupaciones por un posible aumento de precios o reducción de la oferta, Duarte aseguró que el impacto para el consumidor será mínimo. “La facilidad de reservar no se va a perder; lo que buscamos es que el establecimiento cumpla con estándares mínimos de seguridad y legalidad”, explicó. Entre ellos, contar con la autorización de la propiedad horizontal cuando aplique.



Gentrificación y explotación sexual

El presidente de Cotelco también se refirió a fenómenos como la gentrificación y la explotación sexual de menores, especialmente en ciudades como Medellín. “Esto ya está documentado en Colombia y en otros países; el crecimiento desordenado del alojamiento turístico eleva el costo de vida y expulsa a los residentes”, señaló. Sobre la protección de menores, subrayó que el alojamiento formal cumple con protocolos estrictos: “En un hotel se pide cédula, pasaporte y se diligencia la tarjeta de registro; hoy muchas viviendas no lo están haciendo”.



Finalmente, Duarte defendió la interoperabilidad con entidades como la Dian y Fontur. “Si hay ingresos, deben reportarse y aportar, como lo hace el alojamiento formal pagando IVA”, concluyó, al señalar que estos recursos son clave para infraestructura, seguridad y desarrollo turístico sostenible en Colombia.

