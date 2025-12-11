En vivo
Salud  / Pacientes de alto costo alertan por el agravamiento de la situación en Nueva EPS

Pacientes de alto costo alertan por el agravamiento de la situación en Nueva EPS

El representante del grupo de pacientes advierte que la deuda de Nueva EPS sigue creciendo, lo que ha llevado a suspensiones abiertas y tácitas de servicios. Asegura que no existe una hoja de ruta clara con los interventores y que la UPC de 2026 no reflejaría los servicios no prestados en 2025.

