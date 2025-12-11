Pacientes de alto costo alertan por el agravamiento de la situación en Nueva EPS

Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, advirtió que la crisis de Nueva EPS continúa profundizándose por el incremento mensual de su deuda durante 2025, lo que ha llevado a que varias IPS suspendan servicios de forma abierta o implícita.

Nueva EPS. Foto: Image Fx

Según Álvarez, aunque en diciembre suele disminuir la demanda, en enero se evidenciará un deterioro mayor en la entrega de medicamentos y atenciones, pues muchos usuarios regresan con enfermedades descompensadas y sin los tratamientos oportunos.

A esto se suma, dijo, la incertidumbre financiera de la EPS y la expectativa de una UPC 2026 que, según él, no tendría en cuenta las atenciones no prestadas durante este año, lo que agravaría aún más el panorama en un semestre que coincide con un periodo electoral.

Paciente con cáncer, referencia. Foto: AFP.

Néstor señaló que la relación con los interventores ha sido compleja, con una alta rotación de directivos y poca disposición para atender a las organizaciones de pacientes.



Recordó que el 15 de octubre tuvieron que realizar un plantón frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la creación de una mesa de trabajo, hoy llamada “mesa de crisis por el derecho a la vida”. Sin embargo, afirmó que el interventor actual no ha accedido a reunirse directamente y que los encuentros han sido asumidos por funcionarios sin competencia en los temas críticos.

Esta situación, según dijo, ha diluido responsabilidades y ha afectado acuerdos previos, como el compromiso de pagos para la atención de personas con VIH, que no ha sido cumplido. Tras más de 3.000 quejas presentadas en los últimos 15 días, manifestó que todavía no se han recibido respuestas por parte de la entidad.