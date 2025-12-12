En vivo
Santanderes  / Envían a la cárcel a 3 presuntos responsables de asesinar un menor de 16 años en Bucaramanga

Envían a la cárcel a 3 presuntos responsables de asesinar un menor de 16 años en Bucaramanga

El crimen ocurrió el pasado 2 de junio en el barrio Transición. Los señalados fueron capturados en un operativo entre el CTI, Policía y Ejército. La víctima recibió 22 heridas con armas corto punzantes.

Tres jóvenes fueron capturados por el homicidio de un menor en el barrio Transición.jpg
Tres jóvenes fueron capturados por el homicidio de un menor en el barrio Transición
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

