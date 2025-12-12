Envían a la cárcel a 3 presuntos responsables de asesinar un menor de 16 años en Bucaramanga

Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres personas señaladas de participar en el homicidio de un adolescente de 16 años, ocurrido el pasado 2 de junio en el barrio Transición, en el norte de la ciudad. La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos de prueba que dan cuenta de la gravedad del crimen.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada en medio de una riña callejera que escaló rápidamente hasta convertirse en un hecho de extrema violencia. Testimonios y evidencias recopiladas por los investigadores indican que el joven fue perseguido por un grupo de personas en plena vía pública y agredido con armas corto contundentes y punzantes, recibiendo 22 heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Por estos hechos, un fiscal seccional imputó a Jordi Andrey Hernández Carrillo, Angie Vanesa Hernández Mantilla y Lesly Daniela Rodríguez Alvarado los delitos de homicidio y homicidio agravado. Ninguno de los señalados aceptó los cargos. La Fiscalía señaló que los tres harían parte del grupo que interceptó y atacó al menor durante la confrontación.

Las capturas se lograron mediante un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y unidades del Ejército, que realizaron labores de verificación en la zona y seguimiento a los presuntos implicados.



El juez determinó que los procesados representan un riesgo para la comunidad y podrían interferir en la investigación, por lo que ordenó su reclusión mientras avanza el proceso penal. El caso generó conmoción entre los habitantes del sector, quienes manifestaron preocupación por el aumento de riñas y hechos violentos protagonizados por grupos juveniles.

Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones para establecer si hay más personas involucradas en el crimen y llamaron a la comunidad a denunciar situaciones de riesgo que puedan derivar en hechos similares.