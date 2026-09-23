A partir de esta fecha el Metropolitano de Barranquilla volverá a recibir fútbol

Avanza la renovación del estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario que busca convertirse en una de las instalaciones más modernas del fútbol profesional colombiano. La obra ya completa varios meses de trabajos y estaría cerca de llegar a su etapa final, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde de la ciudad, Alejandro Char.

“¡El Supermetro, orgullo de los barranquilleros! La casa del Junior, de la Selección y de toda una ciudad que cuando rueda la pelota se vuelve una sola fiesta. ¡Este templo es de Quilla, papá!”, expresó el mandatario en sus redes sociales, destacando los avances de la intervención.

La renovación tiene como fecha límite el 21 de noviembre de 2026, cuando el Metropolitano será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

Así lucirá el estadio Metropolitano tras su remodelación. Tomado de X @AlejandroChar

El fútbol volverá al Metropolitano en septiembre

Aunque la obra todavía no estaría completamente terminada, el fútbol regresará al estadio Metropolitano mucho antes de la fecha prevista para noviembre. El encargado de volver a pisar el escenario será el Junior de Barranquilla, que retomará sus actividades en su casa durante septiembre.



El equipo rojiblanco realizará un entrenamiento en el estadio este jueves, 24 de septiembre, en una jornada que se desarrollará sin público y con presencia limitada de medios de comunicación.

De esta manera, después de varios meses de trabajos, el Junior volverá a entrenarse en el escenario donde disputa sus partidos como local y el Metropolitano volverá a recibir actividad futbolística, aunque todavía dentro del proceso de renovación.

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El regreso del equipo barranquillero representa uno de los primeros pasos para la reapertura del escenario, que tendrá como gran objetivo llegar en condiciones para albergar la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre.