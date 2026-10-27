Link y precios de boletas de la final de la Copa Sudamericana 2026: así puede comprar

El 21 de noviembre se disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el reformado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que espera lleno total en este encuentro que promete ser apasionante entre dos clubes importantes del continente.

Conmebol confirmó los precios de las entradas, de los cuales tendrán prioridades los clubes finalistas y los hinchas colombianos para que puedan disfrutar de este encuentro en la Arenosa.

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Precios y localidades para la final de la Copa Sudamericana 2026

La venta funcionará por categorías y no por localidades. Solamente habrá cuatro, de las cuales dos ya pertenecen a los clubes que disputarán la gran final en la capital del Atlántico.

Occidental será categoría 1 que tendrá un precio de 250 dólares (796.252 pesos), siendo esta la entrada más costosa de este evento.



Le sigue la de categoría 2, oriental con un precio de 180 dólares (575.301 pesos).

Por últimos, las categorías 3 que pertenecen a Boca Juniors y Atlético Mineiro que son las laterales norte y sur para que sus barras populares estén presentes, ambas con precios de 90 dólares (286.650 pesos).

Barranquilla recibe la Copa Sudamericana 2026 // Foto: AFP

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Link y proceso de compra de la final de Sudamericana 2026

La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, programada para el 21 de noviembre, estará dividida en tres etapas. La Etapa 1 será una venta exclusiva y limitada para colombianos residentes en Colombia. Después, la Etapa 2 abrirá la venta al público general para las categorías 1 y 2.

Finalmente, la Etapa 3 estará destinada a los clubes finalistas, que tendrán acceso a entradas de categoría 3. Es decir, primero habrá una ventana exclusiva para el público colombiano, luego una venta abierta para las categorías 1 y 2 y, una vez definidos los finalistas, se habilitará la venta correspondiente a las hinchadas de esos equipos.

