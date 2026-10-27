La renovación de la Selección Colombia está en convocados en los últimos tres años: Carlos Sánchez

El exjugador de la Selección Colombia Carlos Sánchez explicó cómo debería desarrollarse el recambio generacional del equipo nacional y aseguró que los futbolistas llamados a reemplazar a los referentes deben tener experiencia previa en las convocatorias.

En entrevista con Blog Deportivo, el exmediocampista sostuvo que la renovación no puede improvisarse cuando llega el momento de retirar a los jugadores más veteranos, sino que debe ser un proceso que se construya con anticipación.

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Para Sánchez, los futbolistas que asumirán el relevo deben llevar alrededor de tres años integrados a la dinámica de la Selección Colombia, incluso si durante ese tiempo no han tenido un papel protagónico en el campo. Según explicó, la preparación de un jugador en un equipo nacional es diferente a la de un club, debido a que las concentraciones son cortas y no permiten trabajar de manera constante con los mismos compañeros.

“Una renovación a nivel de selección ya debe estar dentro de la selección. ¿Por qué? Porque en una selección tú no tienes el tiempo de entrenamiento como en un club”, afirmó el exfutbolista durante la conversación radial.



Carlos Sánchez. Foto: AFP

El exintegrante del combinado nacional también hizo énfasis en el peso que tiene vestir la camiseta de Colombia, especialmente por las expectativas de los aficionados.

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“Tú tienes que ponerte una camiseta en la cual tienes 50 millones de técnicos, porque todo el mundo en Colombia es hincha de la selección”, manifestó.

Como ejemplo de lo que implica una transición generacional, Sánchez explicó que el reemplazo de un defensor o un mediocampista veterano debería conocer desde antes las dinámicas de la concentración, la manera en que se relacionan sus compañeros y las características de juego de quienes lo rodean.

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“Más allá de que hagamos un partido de sparring, el futuro reemplazo del central que tiene 34 años y que ya está por salir, pues el reemplazo ya tiene que estar ahí en la selección y que ya lleva tres años de concentración, una eliminatoria”, explicó.



Liga El Dorado

Por otro lado, el exdefensor también habló de su satisfacción por el primer partido de la Liga El Dorado. Zipa FC y León OP empataron 1-1 en este compromiso histórico. Será una fase de todos contra todos y los dos mejores clasificados se enfrentarán en la final para definir al campeón.

"La verdad que todo salió súper bien y fue un lanzamiento acorde a lo que es un proyecto que inicia, y que inicia con un propósito bien claro de poder generar cosas, que puedan unificar y que puedan dinamizar de diferentes maneras las regiones. Entonces, súper felices y contentos con cómo se dio todo", agregó.