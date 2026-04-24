Lanzan nueva liga de fútbol en Colombia: “No es competencia a Dimayor”

El exjugador de la Selección Colombia Carlos 'La Roca' Sánchez presentó la liga El Dorado, una nueva iniciativa que busca impulsar el desarrollo del fútbol en el país desde las regiones. El proyecto nace como una apuesta por generar oportunidades, fortalecer el talento local y consolidar un modelo alternativo que complemente el ecosistema deportivo nacional, sin entrar en confrontación con el fútbol profesional bajo el manto de la FCF.

“No somos una tercera división, somos más que una simple liga. No nacemos para competir con Dimayor, no es la idea. Venimos a aportar, a complementar y a construir en conjunto”, recalcó.

Sánchez, quien lidera esta propuesta como un proyecto personal, explicó, la idea surge de su experiencia en el fútbol internacional y de su visión sobre el potencial que tiene Colombia para crecer en este deporte si se abren más espacios en distintas zonas del país.

“Liga El Dorado nace de una convicción: el fútbol colombiano tiene un gran potencial que vale la pena impulsar, especialmente desde las regiones. Queremos abrir nuevas oportunidades y aportar al crecimiento del deporte en el país”, aseguró el exmediocampista.



En ese sentido, Sánchez explicó que el modelo está inspirado en el sistema deportivo de Estados Unidos, donde coexisten varias ligas profesionales que se complementan entre sí.

“Esta es una liga estructurada desde el derecho privado, con clubes como entidades independientes afiliadas a la Institución del Fútbol Asociado (IFA). Buscamos fortalecer el ecosistema del deporte y ampliar las oportunidades para futbolistas que hoy no tienen cabida en el fútbol profesional”, afirmó.

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Por su parte, Javier Ortiz, secretario general de la Liga El Dorado, señaló que la iniciativa responde a una visión de largo plazo.

“Buscamos construir una plataforma sólida que articule talento, territorio y oportunidades, generando un impacto positivo en el desarrollo del fútbol y en las comunidades”, indicó.

La Liga El Dorado comenzará con ocho equipos distribuidos en regiones como La Guajira, Caquetá, Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca, bajo un formato todos contra todos con ida y vuelta y una final entre los dos primeros.