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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Néstor Lorenzo tomó radical decisión con James y se reunirá con él en EE.UU.

Néstor Lorenzo tomó radical decisión con James y se reunirá con él en EE.UU.

Con pocos minutos en Minnesota, el nivel del '10' preocupa de cara al Mundial y Néstor Lorenzo pronto se reuniría personalmente con él.

James Rodríguez //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Faltan menos de 50 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por ende, el técnico Néstor Lorenzo trabaja con miras a elegir a las 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Colombia y los que, lamentablemente, se quedarán por fuera de la lista final.

"Convocar no es solo elegir a los mejores, es elegir a los que mejor encajan en una idea, en un grupo y en un momento; y eso implica dejar por fuera a jugadores que uno quiere y respeta, pero que hoy no están en ese lugar (...) Cada lista de la Selección Colombia tiene detrás muchas horas de análisis, pero también un componente humano muy fuerte, porque cada decisión afecta carreras, emociones y relaciones", dijo el técnico en una reciente conversación con Alexis García en Ditu, de Caracol Televisión.

Pero en ese orden de ideas, hay un futbolista que ha encendido las alarmas para el Mundial: James Rodríguez, quien, en 2026, no ha estado ni 60 minutos en cancha como futbolista profesional desde su llegada a la MLS y su salida de México, teniendo un juego irregular y un nivel bajo como se vio en los últimos amistosos que disputó la tricolor.

James Rodríguez.jpg
James Rodríguez.
Foto: AFP.

Ante esto y, pensando en todos los futbolistas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció radical decisión con cada uno y James Rodríguez, con quien se reunirá en Estados Unidos en los próximos días, pues tendrá gira para evaluar el nivel de cada jugador y tomar decisiones radicales.

"En el marco de esta planificación, el grupo de trabajo liderado por el director técnico Néstor Lorenzo se encuentra actualmente en Argentina y Brasil, y continuará su recorrido por Estados Unidos y Europa, con el objetivo de visitar diversos jugadores. Estas jornadas de acompañamiento tienen como propósito central evaluar el presente y delinear pasos a seguir en el futuro cercano de los futbolistas", indicó la FCF.

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