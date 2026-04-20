Ellos son los nuevos integrantes de Gol Caracol para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A menos de dos meses que comience la Copa Mundial de la FIFA, Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, presentó oficialmente a los nuevos integrantes que lo acompañarán en el cubrimiento en Estados Unidos, México y Canadá: Julián Capera, Alexis García y De Paoli, quienes, según él, “son las personas ideales” para esta responsabilidad.

“No hay nada mejor que le paguen a uno por lo que le gusta. Los populares tenemos algo de esclavitud, pero tenemos muchas satisfacciones y privilegios. ¿Qué tal ir a un campeonato del mundo? Se calcula que el último Mundial lo vieron más de 5500 millones de personas, ¿cierto? Y uno tener el privilegio de estar allá frente a toda esa gente que vio algo del mundial es una bendición de Dios que tenemos que agradecer todos los días”, fueron sus palabras para darles la bienvenida al equipo.

Nuevo equipo del Gol Caracol // Fotos: Gol Caracol

¿Quiénes son Julián Capera, Alexis García y De Paoli?

Julián Capera: oriundo de la capital musical de Colombia (Ibagué), ha construido en un “corto periodo” un extenso legado en el periodismo deportivo. Ha estado en diversos medios de comunicación y ganó hace años un Premio Nacional de Periodismo, además que trabaja como profesor en la Universidad de la Sabana. A sus 31 años, ha hecho un trabajo excepcional y llevándose el reconocimiento de importantes figuras del deporte.

Julián Capera // Foto: Instagram @juliancaperab

Alexis García: de Qubidó, Chocó, el ‘profe’ comenzó su camino en el deporte como futbolista profesional en 1980. Estuvo en Once Caldas y Atlético Nacional, que fueron suficientes para lograr un importante reconocimiento, además que fue parte del elenco que conquistó la Copa Libertadores 1989. Como entrenador solo ha estado en el FPC y sus mayores logros fueron la Copa Colombia y la B con extinta La Equidad.

Alexis García // Foto: AFP

Rodolfo De Paoli: de Buenos Aires, Argentina, ha escrito su historia como futbolista, entrenador y comentarista deportivo. En la cancha estuvo solo cuatro años y en 2007 dio el salto a la línea de mando en la dirección técnica en donde solo ha tenido como logro el ascenso a primera con Barracas Central. Pero su mayor impacto ha sido en los micrófonos, muy querido y recordado por su cubrimiento en el Mundial de Qatar 2022.

Rodolfo de Paoli // Foto: AFP