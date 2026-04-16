Falcao revela sus favoritos para el Mundial de la Fifa, ¿está Colombia?

Radamel Falcao García habló sobre los candidatos al próximo Mundial, el momento de la Selección Colombia y la importancia del grupo en torneos de alto nivel, en entrevista con la periodista Marina Granziera, para Gol Caracol y Blu Radio.



Falcao y sus equipos favoritos de cara al Mundial

El delantero señaló que España parte como uno de los favoritos por la presencia de jugadores jóvenes consolidados en la élite mundial, como Lamine Yamal. También destacó a Francia, por la profundidad de su nómina, y a Portugal, por su crecimiento reciente. A ese grupo sumó a Argentina, actual campeón, y a Brasil, al que calificó como una selección con futbolistas de alto nivel.

Sobre Colombia, Falcao aseguró que el equipo viene en evolución, aunque reconoció que la última fecha de Eliminatorias no dejó el resultado esperado. En ese sentido, insistió en la importancia de llegar en buena forma a la competencia y comenzar con un buen resultado, teniendo en cuenta lo determinante que puede ser el inicio en un torneo de este tipo.

Selección Colombia Foto: AFP

El atacante también se refirió al momento de Luis Díaz, de quien destacó su regularidad en el tiempo y su influencia en equipos de alto nivel. Sobre uno de sus recientes goles, lo calificó como una anotación de talla mundial.



El tigre aconsejó a la Selección Colombia

En cuanto a un posible consejo para la tricolor, Falcao enfatizó en la unión del grupo como factor determinante. Señaló que, más allá del nivel individual, un equipo sólido en lo colectivo puede potenciar a sus jugadores y convertirse en un rival difícil de vencer.

Finalmente, al ser consultado por la actualidad de su equipo, Millonarios, indicó que atraviesan una etapa decisiva, con partidos clave tanto en la liga colombiana como en la Copa Sudamericana, los cuales deberán asumir como finales por su impacto en el futuro.