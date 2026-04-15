La reacción de Vinicius al golazo de Luis Díaz en Champions que pocos vieron

Cuando su equipo más lo necesitaba, cuando quedaba pocos tiempo para el pitazo final y cuando parecía que el cansancio le ganaba, apreció Luis Díaz para marcar un golazo para el Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

Esa anotación no solo hizo festejar a los miles de hinchas que llenaron el Allianz Arena, sino también generó una reacción de una de las habituales estrellas del conjunto merengue: Vinicius Jr.



Vini aplaude tras gol de Lucho Díaz

Mientras los jugadores del Bayern se acercaban al guajiro para abrazarlo por lo que era el 3-3 parcial, el crack brasileño reaccionó de una forma curiosa: empezó a aplaudir.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado porqué Vinicius reaccionó de esa manera, que pocos vieron tras el gol de Lucho, se puede interpretar como una protesta contra el árbitro del partido, pues solo tres minutos atrás se había presentado la expulsión del volante francés Eduardo Camavinga, lo que para muchos fue polémica e, incluso, pudo desestabilizar al Real Madrid y ceder para terminar perdiendo el partido.

¡GOLAZO HERÓICO DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MUNICH!



ZAPATAZO infernal del Guajiro in extremis sobre el Real Madrid



¡VIVA LUCHO!



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Lo cierto es que Luis Díaz llegó a seis goles con el Bayern en esta edición de la Liga de Campeones y sigue siendo pieza clave en el equipo de Vincent Kompany de cara a llegar a la final del torneo más importante de clubes en Europa.



AFP Alexandra BEIER/AFP

Bayern vs. PSG

El conjunto alemán se medirá en semifinales al PSG, que el martes había eliminado al Liverpool.

El Real Madrid, que vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, volvió a quedar apeado en cuartos de final por segundo año consecutivo.

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Fuera de la Copa del Rey y con la Liga prácticamente imposible, la Champions era el último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en blanco.