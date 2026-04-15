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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Golazo de Luis Díaz elimina al Real Madrid de la UEFA Champions League

Golazo de Luis Díaz elimina al Real Madrid de la UEFA Champions League

El guajiro se viste de héroe en Múnich y le da la clasificación a las semifinales del torneo a su equipo en una serie apasionante ante el cuadro merengue.

Luis Díaz, figura en el Bayern
Luis Díaz, figura en el Bayern //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Una serie inolvidable entregaron el Real Madrid y el FC Bayern (4-3) por los cuartos de final de la UEFA Champions League, en donde le protagonista y héroe de la noche terminó siendo el colombiano Luis Díaz, quien finalizando el compromiso anotó el gol que apagó la ilusión merengue de llegar a la próxima ronda de la competencia.

Fue el 88', FC Bayern estaba presionando desde minutos atrás con la ilusión de irse a arriba nuevamente en la serie y ahí apareció la magia del guajiro, quien con toda su calidad envió el balón del fondo de la red, que fue imposible para Lunin atajar y así darle la clasificación a su equipo.

Si bien luego llegó el cuarto gracias al francés Olise, fue el tanto del colombiano el que sentenció la serie entre bávaros y merengues que se vio complicada para los dirigidos por el belga Vicent Kompany.

Vea el gol de Luis Díaz vs. Real Madrid

Una serie inolvidable entre FC Bayern y Real Madrid

Desde el duelo de ida, el partido entre bávaros y merengues fue lleno de emociones en esta Champions League. Tan solo en los primeros 90 minutos los alemanes lograron un resultado de 2 a 0 en donde los merengues llegaron con la necesidad de remontar en condición de visitante.

A Múnich llegó el Real Madrid con la obligación de darle vuelta al global y, con toda su calidad, salió a jugarle un partidazo al cuadro alemán y estuvo muy cerca de lograrlo. Tan solo al primer minutos cayó el 1 a 0 por parte de Arda Guler, que empató al 6' Aleksandar Pvlovic, pero que al 29' el turco volvió a poner arriba en la serie a su equipo.

La presión continuó y el FC Bayern demostró con hechos el por qué es uno de los candidatos al título. Al 38' llegó el segundo alemán con Harry Kane y cuando la ilusión merengue se caía Mbappé pusó el 3 a 2 en el resultado de los 90 minutos.

En desarrollo.

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