Golazo de Luis Díaz elimina al Real Madrid de la UEFA Champions League

Una serie inolvidable entregaron el Real Madrid y el FC Bayern (4-3) por los cuartos de final de la UEFA Champions League, en donde le protagonista y héroe de la noche terminó siendo el colombiano Luis Díaz, quien finalizando el compromiso anotó el gol que apagó la ilusión merengue de llegar a la próxima ronda de la competencia.

Fue el 88', FC Bayern estaba presionando desde minutos atrás con la ilusión de irse a arriba nuevamente en la serie y ahí apareció la magia del guajiro, quien con toda su calidad envió el balón del fondo de la red, que fue imposible para Lunin atajar y así darle la clasificación a su equipo.

Si bien luego llegó el cuarto gracias al francés Olise, fue el tanto del colombiano el que sentenció la serie entre bávaros y merengues que se vio complicada para los dirigidos por el belga Vicent Kompany.



Vea el gol de Luis Díaz vs. Real Madrid

Golazo de Luis Díaz.



Bayern 3-3 Real Madrid (global 5-4)



Se acabó. pic.twitter.com/XUAs2k71hi — MT2 (@madrid_total2) April 15, 2026

Una serie inolvidable entre FC Bayern y Real Madrid

Desde el duelo de ida, el partido entre bávaros y merengues fue lleno de emociones en esta Champions League. Tan solo en los primeros 90 minutos los alemanes lograron un resultado de 2 a 0 en donde los merengues llegaron con la necesidad de remontar en condición de visitante.



A Múnich llegó el Real Madrid con la obligación de darle vuelta al global y, con toda su calidad, salió a jugarle un partidazo al cuadro alemán y estuvo muy cerca de lograrlo. Tan solo al primer minutos cayó el 1 a 0 por parte de Arda Guler, que empató al 6' Aleksandar Pvlovic, pero que al 29' el turco volvió a poner arriba en la serie a su equipo.

La presión continuó y el FC Bayern demostró con hechos el por qué es uno de los candidatos al título. Al 38' llegó el segundo alemán con Harry Kane y cuando la ilusión merengue se caía Mbappé pusó el 3 a 2 en el resultado de los 90 minutos.

En desarrollo.