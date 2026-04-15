Semifinales de la Champions League 2025-26: cuándo y cómo se jugarán

La UEFA Champions League 2025-26 ya tiene definidos sus cuatro semifinalistas y entra en su etapa decisiva. Tras los cuartos de final, los equipos que siguen en carrera buscarán un lugar en la gran final del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

Los cruces de semifinales quedaron definidos con dos enfrentamientos de alto nivel. Por un lado, el Paris Saint‑Germain se medirá ante el Bayern Munich, mientras que el Atlético de Madrid enfrentará al Arsenal en la otra llave.

Las semifinales de la Champions League se disputarán a doble partido, siguiendo el formato tradicional del torneo. Los encuentros de ida están programados para el 28 y 29 de abril de 2026, mientras que los duelos de vuelta se jugarán el 5 y 6 de mayo de 2026.

En estas series, cada equipo disputará un partido como local y otro como visitante. El clasificado a la final será el club que obtenga el mejor resultado en el marcador global tras los dos encuentros de cada eliminatoria.



Los ganadores de ambas semifinales avanzarán a la final de la Champions League 2025-26. El partido decisivo se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, uno de los estadios más modernos de Europa.

La expectativa es alta en el fútbol europeo, ya que los cuatro clubes semifinalistas cuentan con plantillas competitivas y aspiraciones reales de título. En las próximas semanas se definirán los dos finalistas que lucharán por levantar la Champions League.