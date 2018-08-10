Blu Radio Carlos Sánchez
Carlos Sánchez
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Lanzan nueva liga de fútbol en Colombia: “No es competencia a Dimayor”
Se espera que el torneo inicie entre agosto y diciembre para promover el desarrollo social, económico y deportivo en territorios donde hoy el fútbol profesional es limitado.
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Así fue robo de la espada de Bolívar: Carlos Sánchez, fundador del M-19, dice que no fue terrorismo
Carlos Sánchez, fundador del M-19, relató en Mañanas Blu cómo fue el robo de la espada de Simón Bolívar: "Lo planearon desde el colegio", confesó.
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James Rodríguez podría regresar a un viejo amor tras su salida del Olympiacos
Pese al intento de Botafogo, el deseo de James Rodríguez es seguir en la elite del fútbol de Europa.
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Carlos Sánchez se aleja del fútbol colombiano con destino al sur del continente
El jugador Carlos Sánchez podría estar fuera de los planes de Independiente Santa Fe, pues no ha logrado llegar a un acuerdo para su renovación.
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"Al que es bueno no se le olvida jugar": Carlos Sánchez apoya a James Rodríguez para la Selección
El centrocampista de Independiente Santa Fe, dos veces mundialista, afirmó que el llamado de un jugador a la Selección no debería depender de la liga en la que actúe.
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“Santa Fe tiene que salir a ganar con sus armas”: Carlos Sánchez sobre el clásico ante Millonarios
Santa Fe será visitante el sábado 3 de septiembre ante Millonarios. El partido será a las 8:15 de la noche.
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La ‘Roca’ Sánchez debuta con triunfo en Santa Fe; Pasto le corta la racha a Nacional en el Atanasio
Con este triunfo, Santa Fe escaló al puesto 14 con 13 puntos. Por otro lado, Atlético Nacional mantiene su liderato con 29 unidades, mientras que el Deportivo Pasto está en la casilla 17.
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Vine a Santa Fe para ayudar a los jóvenes, para que el fútbol colombiano crezca: Carlos Sánchez
Este lunes 'La Roca' Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Santa Fe, fichaje que lo emocionó porque lo trajo de vuelta al fútbol colombiano.
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Carlos Sánchez llegó a Bogotá: ‘La Roca’ ya se entrenó con Santa Fe
Además de Sánchez también llegó a Santa Fe el delantero brasileño Marcus Vinicius, de 24 años, quien ha jugado en Gremio y Cruzeiro.
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Ordenan a excontralor pagar millonaria indemnización que dio Contraloría por destitución de empleada
El exfuncionario condenado argumentó que no se evaluaron correctamente las pruebas en el proceso.