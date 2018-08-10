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Blu Radio  / Carlos Sánchez

Carlos Sánchez

  • Fútbol referencia.
    Fútbol referencia.
    Foto: ImageFX
    Fútbol Colombiano

    Lanzan nueva liga de fútbol en Colombia: “No es competencia a Dimayor”

    Se espera que el torneo inicie entre agosto y diciembre para promover el desarrollo social, económico y deportivo en territorios donde hoy el fútbol profesional es limitado.

  • Espada de Bolívar
    Espada de Bolívar
    Foto: AFP
    Nación

    Así fue robo de la espada de Bolívar: Carlos Sánchez, fundador del M-19, dice que no fue terrorismo

    Carlos Sánchez, fundador del M-19, relató en Mañanas Blu cómo fue el robo de la espada de Simón Bolívar: "Lo planearon desde el colegio", confesó. 

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    James Rodríguez
    Foto: Instagram @jamesrodriguez10
    Fútbol

    James Rodríguez podría regresar a un viejo amor tras su salida del Olympiacos

    Pese al intento de Botafogo, el deseo de James Rodríguez es seguir en la elite del fútbol de Europa.

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    Carlos Sánchez //
    Foto: Instagram @carlossanchez6
    Fútbol Colombiano

    Carlos Sánchez se aleja del fútbol colombiano con destino al sur del continente

    El jugador Carlos Sánchez podría estar fuera de los planes de Independiente Santa Fe, pues no ha logrado llegar a un acuerdo para su renovación.

  • 271330_Foto Twitter: @carlossanchez6
    Foto Twitter: @carlossanchez6
    Practicante WEB BluRadio
    Fútbol

    "Al que es bueno no se le olvida jugar": Carlos Sánchez apoya a James Rodríguez para la Selección

    El centrocampista de Independiente Santa Fe, dos veces mundialista, afirmó que el llamado de un jugador a la Selección no debería depender de la liga en la que actúe.

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    Carlos Sánchez con Santa Fe
    Foto: @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    “Santa Fe tiene que salir a ganar con sus armas”: Carlos Sánchez sobre el clásico ante Millonarios

    Santa Fe será visitante el sábado 3 de septiembre ante Millonarios. El partido será a las 8:15 de la noche.

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    La Roca Sánchez y Nacional vs Pasto
    Foto: @SantaFe y @Dimayor
    Fútbol Colombiano

    La ‘Roca’ Sánchez debuta con triunfo en Santa Fe; Pasto le corta la racha a Nacional en el Atanasio

    Con este triunfo, Santa Fe escaló al puesto 14 con 13 puntos. Por otro lado, Atlético Nacional mantiene su liderato con 29 unidades, mientras que el Deportivo Pasto está en la casilla 17.

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    Carlos Sánchez presentado en Santa Fe
    Foto: @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    Vine a Santa Fe para ayudar a los jóvenes, para que el fútbol colombiano crezca: Carlos Sánchez

    Este lunes 'La Roca' Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Santa Fe, fichaje que lo emocionó porque lo trajo de vuelta al fútbol colombiano.

  • Carlos Sánchez con Santa Fe Foto SantaFe.jpg
    Carlos Sánchez con Santa Fe
    Foto: @SantaFe
    Fútbol

    Carlos Sánchez llegó a Bogotá: ‘La Roca’ ya se entrenó con Santa Fe

    Además de Sánchez también llegó a Santa Fe el delantero brasileño Marcus Vinicius, de 24 años, quien ha jugado en Gremio y Cruzeiro.

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    Carlos Ariel Sánchez - Foto: El espectador
    Judicial

    Ordenan a excontralor pagar millonaria indemnización que dio Contraloría por destitución de empleada

    El exfuncionario condenado argumentó que no se evaluaron correctamente las pruebas en el proceso.

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