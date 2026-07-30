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Atacan con cuchillo a representante estudiantil dentro de la UNAL en Bogotá: señalan a sindicalistas

Según testigos, la víctima se recupera de al menos ocho puñaladas que recibió dentro del campus de la Universidad Nacional en Bogotá. Las autoridades investigan lo sucedido.

Atacan con cuchillo a representante estudiantil dentro de la UNAL.jpg
Atacan con cuchillo a representante estudiantil dentro de la UNAL //
Foto. suministrada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

En la noches del miércoles, 29 de julio, dentro del campus de la Universidad Nacional se registró un grave hecho de intolerancia que deja al menos tres personas heridas, con fracturas y heridas por golpes, y una de ellas se recupera en un centro asistencial tras haber recibido al menos ocho apuñaladas. Fuentes le confirman a Blu Radio que todo habría comenzado por diferencias ideológicas entre un grupo de estudiantes y, presuntamente, un grupo de trabajadores sindicalistas de la Universidad después de un intento de retirar una pancarta que permanecía en una de las entradas al campus. Tras notar que el representante las iba a quitar, él y sus acompañantes fueron agredidos.

Por su parte, fuentes le contaron a este medio que los presuntos responsables harían parte del sindicato de trabajadores “SINTRAUNAL”, del cual afirman que no sería la primera vez que tendrían altercados dentro del campus. Ante esto, según el relato de un testigo, el joven víctima ya habría sido amenazado por sindicalistas una semana antes de lo sucedido.

La víctima de esta caso es el representante estudiantil Kevin Arrigui, quien, presuntamente, además de recibir las agresiones con el arma blanca, habría sido golpeado por más de diez personas al mismo tiempo. El joven estudiante se recupera en un centro médico de Bogotá. De acuerdo con el profesor Diego Torres, docente de la Universidad Nacional, Arriguí ya había recibió amenazas y agresiones por denuncias, afirma, de hechos ya comprobados.

“En varias ocasiones ha recibido agresiones por parte de personas desconocidas y también por miembros de uno de los sindicatos de la Universidad Nacional por hacer y denunciar hechos probados y ciertos… absolutamente nada justifica la violencia contra los miembros de la Universidad Nacional", concluyó Torres.

Una vez fue reportado el caso, llegaron dos ambulancias muy cerca al edifico de Ciencias Agrarias de la Universidad para atender a los heridos. Por esto mismo, la vicerrectoría de la sede Bogotá emitió un comunicado asegurando que lo denunciado es materia de investigación.

"Desde el momento que se conocieron los hechos ocurridos, se activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento de las víctimas y resguardo de la información. Paralelamente se adelantaron los actos urgentes correspondientes con el propósito de contribuir en el esclarecimiento de lo ocurrido", precisó la vicerrectoría de sede.

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Entre tanto, según alguna fuentes consultadas, el CTI de la fiscalía hizo presencia en la mañana de este jueves, 30 de julio, para recoger pruebas materiales que permitan esclarecer lo sucedido y así avanzar en el proceso de investigación.

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