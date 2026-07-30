Procuraduría pone bajo vigilancia elección del representante del CESU ante la Universidad Nacional

La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva para verificar la legalidad del proceso de conformación de la terna y designación del representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. El organismo de control dirigió un exhorto al Ministerio de Educación Nacional, al CESU y a las autoridades competentes para que el procedimiento se desarrolle con pleno cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública.

La decisión se produce luego de que se conocieran públicamente cuestionamientos sobre una presunta omisión en la convocatoria de la totalidad de los rectores de instituciones de educación superior públicas que tendrían derecho a participar en este proceso. Según advirtió la Procuraduría, de confirmarse esta situación, la conformación de la terna podría presentar un vicio de procedimiento que afectaría la validez de la designación, al desconocer el derecho a la participación y el principio de igualdad entre quienes estaban habilitados para intervenir.

Procuraduría General. Foto: Procuraduría General.

Ante este panorama, la Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública solicitó información detallada sobre el desarrollo del proceso y pidió a las autoridades responsables adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios de legalidad, transparencia, participación, igualdad y debido proceso, con el propósito de prevenir riesgos que puedan comprometer la legitimidad de la decisión.

La Procuraduría precisó que esta actuación tiene carácter exclusivamente preventivo y no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento ni representa una intervención en la autonomía universitaria. El ente de control señaló que su objetivo es promover que las decisiones se adopten conforme al ordenamiento jurídico y evitar eventuales controversias que puedan afectar el proceso de designación del representante del CESU ante el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional.

