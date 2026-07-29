Piden a Procuraduría investigar si hubo irregularidades tras nombramiento de presidente de Ecopetrol

La Veeduría por la Verdad y la Justicia le pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación una intervención para determinar si pudieron haberse presentado presuntas irregularidades durante el proceso de designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol.

En el documento se solicita una verificación e investigación que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

"Esto, debido a las versiones circuladas en las últimas horas sobre presuntos vínculos de algunos miembros de la junta directiva de la petrolera con el 'Cartel de los Catalanes', quienes, según las denuncias, habrían impulsado, recibido y respaldado la hoja de vida del presidente designado", dice la Veeduría.

La solicitud busca establecer si hubo intereses o circunstancias alrededor del nombramiento de Hurtado que puedan comprometer los principios de transparencia, independencia administrativa y protección del patrimonio público.



"En ese sentido, solicitamos a las autoridades establecer, mediante las investigaciones correspondientes, si existen eventuales conflictos de interés, vínculos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la independencia de la administración de Ecopetrol o la adecuada gestión de los recursos públicos", afirmó Augusto Pinilla, vocero de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.