¿Suspenden asamblea de Comfenalco?: Procuraduría pone la lupa en la elección de consejo directivo

Tras el anuncio de desintervención del Gobierno nacional a Comfenalco Antioquia, la Procuraduría General anunció vigilancia preventiva al inicio del proceso. En las acciones verificarán documentos que respaldan el levantamiento de la medida cautelar.

A menos de una semana que el Gobierno nacional anunciara el levantamiento de la medida cautelar que ordenaba la intervención de Comfenalco Antioquia, entes de control ya empiezan a poner la lupa sobre el arranque del proceso.

Así lo indicó la Procuraduría General, quien afirmó que realizó una visita administrativa a la Superintendencia de Subsidio Familiar para garantizar que las acciones tomadas se ajusten a principios como legalidad, transparencia e imparcialidad.

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Esto, por cuenta de versiones que han circulado en la opinión pública frente intereses políticos en la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados el próximo 5 de agosto que tendría como objetivo elegir nuevos miembros del Consejo Directivo para la caja de compensación cercanos al círculo del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En su momento, esto indicaron desde el sector productivo del departamento.

“Son 10 miembros del consejo directivo, cinco de los cuales son representantes de los sindicatos elegidos directamente por el presidente Petro y cinco representantes los empresarios. No podemos permitir que Comfenalco forjada con el esfuerzo de los trabajadores y empresarios antioqueños termine al servicio de los intereses políticos de Petro y de Quintero”; dijo Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia.

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La Procuraduría destacó que, tras la visita, revisarán documentación, formularán observaciones y requerimientos para prevenir posibles afectaciones al interés general en relación al manejo de recursos del sistema de subsidio familiar.