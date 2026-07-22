Supersubsidio decidió desintervención de Comfenalco Antioquia

Luego de 2 años y cerca de 10 meses, y además ante de terminar el gobierno de Gustavo Petro, decidió levantar desintervención de la Caja de Compensación de Antioquia, Comfenalco. Antes de la posesión de Abelardo de La Espriella se hará una asamblea extraordinaria.

Tal como lo hizo el Ministerio de Salud, que devolvió luego de una intervención al departamento de Antioquia la única EPS Mixta del país, Savia Salud, cuyos socios son la Alcaldía de Medellín, el gobierno Departamental y la Caja de Compensación Comfama, donde avanza una auditoría para verificar sus estados, donde la devolvieron con un patrimonio negativo superior a los $1,64 billones y pérdidas operacionales que superan los $390.000 millones.

Ahora, en medio de la Asamblea de la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Fedecajas, llevado a cabo en el Recinto Quirama de Rionegro, oriente de Antioquia, llegó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien también es Superintendencia de Subsidio Familiar encargado, llegó con la Resolución número 0562 del 17 de julio de 2026, donde ambas entidades ordenan el levantamiento de la medida de intervención, desde la fecha.

#Atención Luego de más de 2 años y antes de terminar el gobierno de @petrogustavo, decidió levantar desintervención de la Caja de Compensación @ComfenalcoAnt. Antes de la posesión de @ABDELAESPRIELLA, habrá una asamblea extraordinaria. #MañanasBlu @AntonioSanguino @AndresJRendonC pic.twitter.com/trUT47H8Or — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 22, 2026

La intervención se hizo desde el mes de Septiembre del año 2023, según el Gobierno nacional, por irregularidades administrativas, desviación de aproximadamente 10.000 millones de pesos en el año 2021 en recursos de la liquidación de los programas de salud contributivo y subsidiado, hacia una compañía externa, y pérdidas recurrentes en proyectos de vivienda que ponían en riesgo el patrimonio de los afiliados, en la dirección de Jorge Alejandro Gómez Bedoya.



Juan Pablo Morales Calle, actual director Administrativo de Comfenalco Antioquia, afirmó que la decisión se toma porque la caja de compensación ha mostrado una fuerte recuperación, logrando un avance del 91% en el plan de mejora exigido tras la intervención administrativa y expandiendo sus programas de subsidios, educación y vivienda a nivel departamental.

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“La Superintendencia decide iniciar este proceso de levantamiento de la medida cautelar de intervención. ¿Ello qué significa?...()...Pues que nosotros desde septiembre del 2023 hemos trabajado fuertemente para entender cuáles controles debíamos hacer para poderlos implementar en esta organización”, aseguró.

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Blu Radio conoció que habrá una Asamblea extraordinaria el próximo 5 de agosto de los socios de la Caja Comfenalco Antioquia, donde iniciará el proceso de transición, que consistirá en recomponer el gobierno corporativo, el consejo directivo entra nuevamente a trabajar y se pasará a nombrar a las personas que estarán presentes en dicho consejo.

En el mismo evento también se anunció que la Caja de Compensación Familiar de La Guajira -Comfaguajira, también fue autorizada para comenzar el proceso para el levantamiento de la medida cautelar de intervención administrativa total que había sobre la entidad.