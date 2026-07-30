¿Falcao jugará en Panamá? Club rompió el silencio sobre el delantero colombiano

Las versiones sobre un posible fichaje de Radamel Falcao García por el San Francisco FC de Panamá tomaron fuerza en los últimos días. Sin embargo, el propio club decidió poner fin a las especulaciones con un comunicado oficial en el que aclaró cuál es la situación del delantero colombiano.

En el documento, la institución confirmó que Falcao y su familia tomaron la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá, situación que dio origen a los rumores sobre una posible llegada del atacante a la liga panameña.

El San Francisco FC explicó que las especulaciones también surgieron debido a la relación de amistad que existe entre el futbolista y los propietarios del club. No obstante, fue enfático al señalar que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Radamel Falcao se incorpore como jugador del equipo.



No jugará en Panamá

De esta manera, el conjunto panameño descartó, por el momento, cualquier negociación para fichar al histórico goleador colombiano, pese al interés que ha despertado su presencia en el país.

En su pronunciamiento, el club también pidió a la opinión pública respetar la privacidad de Falcao y su familia durante esta nueva etapa, al tiempo que aseguró que, si en el futuro llega a concretarse algún vínculo formal entre ambas partes, será informado oportunamente a través de sus canales oficiales.



Con este comunicado, el San Francisco FC busca cerrar las versiones que circulaban sobre un eventual fichaje del delantero, dejando claro que, hasta ahora, la mudanza de Falcao a Panamá no está relacionada con una incorporación al club.