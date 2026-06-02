'El niño que quería ser futbolista': Lorelei Tarón publicó libros inspirados en infancia de Falcao

La cantante y ahora escritora Lorelei Tarón presentó 'El niño que quería ser futbolista', una colección de cuentos ilustrados inspirada en la infancia de su esposo, Radamel Falcao García. La obra busca mostrar el lado más humano del delantero colombiano, a través de historias que relatan los desafíos, emociones y aprendizajes que marcaron sus primeros años de vida, mucho antes de convertirse en una de las máximas figuras del fútbol nacional.

Según explicó Tarón, la colección no es una biografía ni un relato deportivo centrado en sus logros profesionales, sino es una mirada a los momentos que ayudaron a construir su carácter.

“Fue un proceso muy intenso, sobre todo las últimas semanas, porque con el equipo no dormíamos, pero fue muy bonito, porque conocer su historia desde adentro y todas las emociones que él sintió. La verdad que cuando hicimos este libro, lo queríamos crear a un superhéroe perfecto, ¿no? Queríamos mostrar a Falcao real, al Falcao niño, al Falcao que sintió, al Falcao que luchó con todas estas emociones y que logró levantarse”, aseguró Lorelei durante el lanzamiento de la colección.

Los cuentos abordan temas como el miedo al fracaso, la perseverancia, la disciplina, la fe y la importancia de seguir intentando pese a las dificultades, con el objetivo de conectar con niños y familias.



La autora señaló que las historias nacen desde una perspectiva íntima, al ser una de las personas que más conoce la trayectoria personal de Falcao.

“Para mí es un placer y un honor, ella siempre está súper pendiente de mí, y creo que en esto hay un trasfondo y un propósito de poder ayudar a la juventud, de poder ayudar a los niños, de aportarle desde el largo camino que hemos tenido, de las diferentes experiencias. Creo que empezando esta serie de libros o historia donde vamos a poder ayudar y guiar, no solamente a los niños, sino a la sino también a los padres de cómo gestionar emociones. Creo que es un paso más, porque después de esto vendrán muchas más historias", dijo Falcao.

Las ilustraciones estuvieron a cargo de Isabella Garman, quien dio vida a las experiencias de ese niño que soñaba con ser futbolista y que años después alcanzó reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Publicidad

“De verdad que me siento súper honrada, súper feliz por esta experiencia. Me la estoy disfrutando al máximo, y es una es una historia muy bonita, la verdad. Una historia súper inspiradora, súper linda. Todo traté de plasmarlo en todas las ilustraciones, y siento que es un libro que los niños van a amar, tanto como los niños como los padres, porque, de verdad, he dirigido, creo que, a los dos. Hay muchos consejos para padres”, señaló Garman.

Finalmente, destacaron que estos cuentos también buscan transmitir valores a las nuevas generaciones a través del ejemplo de Falcao, quien es recordado por liderar una de las etapas más exitosas de la Selección Colombia.