La petición de Javier Hernández Bonnet a Lorenzo sobre Falcao: "Se lo debe la selección"

Desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 convocados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El argentino dio detalles de los nombres elegidos, al igual de algunos ausentes en donde resaltó el nombre de Radamel Falcao García si merecía un "último baile" o no con la Tricolor.

"Falcao es jugador de fútbol todavía, o sea, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso, es decir, si hubiera tenido un nivel de competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, porque lo que representa para el fútbol. Lo que pasa que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y bueno, y la competencia que tiene con los compañeros. Pero yo lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío. Y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero bueno, esto es así. Hay que elegir, y yo sé que es duro. A mí me pasó, yo fui también jugador de selección, y cuando quedaba afuera te quiere matar. Yo entiendo a los muchachos", fueron las palabras de Lorenzo sobre por qué no llamó al '9' de Millonarios.

Sin embargo, pese a que no será tenido en cuenta para el Mundial 2026, para Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, la Selección Colombia sí le debe algo al 'Tigre': un homenaje, que, para él, debe ser pronto y no esperar hasta que se retire y le pidió a Lorenzo tenerlo presente para una próxima convocatoria.

"Sí y es cierto, pero la campaña no termina. La Selección Colombia le debe un homenaje a Falcao García. Totalmente. Le debe un homenaje a Falcao García. No sé cuándo se lo van a hacer, que no sea cuando, cuando, cuando Falcao esté por ahí de 55, 60. No, no, nada. Ahorita que será ahorita, claro", fueron las palabras del director del Gol Caracol.



Lo cierto es que en este momento el 'Tigre' no está sumando minutos en el fútbol colombiano por una lesión y, este semestre, no ha sido protagonista con Millonarios ante el gran nivel que ha mostrado Rodrigo Contreras en partidos determinantes.

En total, Radamel ha disputado 104 partidos con la camiseta de Tricolor en donde anotó 36 goles en donde se volvió en uno de los máximos goleadores del equipo, por lo que esta petición es apenas lógica por la importancia e influencia del 'Tigre' en la historia de la selección.