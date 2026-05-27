Las frases de Falcao sobre su futuro en Millonarios que pone a pensar a los hinchas

Momentos de tensión hay en Millonarios y, por su puesto, en la hinchada, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana tras perder en el estadio El Campín contra O'Higgins por la última fecha de la fase de grupos. Ante esto, Radamel Falcao García entregó detalles a los medios de comunicación sobre lo que será su futuro, a nivel deportivo, generando diferentes comentarios entre la afición, pues algunos consideran que debe seguir otro semestre y otros que debe dar un paso al costado al no lograr el objetivo de levantar un trofeo con el embajador.



¿Qué dijo Falcao?

Tras el compromiso, el delantero samario reconoció la decepción por no haber cumplido las expectativas deportivas y aseguró que el plantel debe asumir la responsabilidad por el fracaso internacional.

“Realmente no pudimos darle a la gente lo que todos queríamos, no estuvimos a la altura. Tenemos que reconocer esto que nos pasó. Hoy en día hay que replantearse muchas cosas y para el próximo semestre un cambio en todo sentido para poder estar a la altura de lo que es este club tan grande”, expresó Falcao, dando indicios de que se podría quedar otro semestre, pese a que su contrato termina en junio.

Las declaraciones del histórico goleador encendieron aún más el debate sobre su continuidad en Millonarios.. Aunque tanto el jugador como el club tendrían intención de extender el vínculo, el tema tributario sigue siendo uno de los principales obstáculos para concretar la operación.

Al ser consultado directamente sobre si este podría haber sido su último partido con la camiseta azul, Falcao dejó abierta la posibilidad de continuar, aunque admitió que la decisión no depende únicamente de él.



“Por parte mía y mi familia estamos con las ganas de buscar soluciones. Como dije el domingo, no depende de nosotros”, afirmó el atacante, dejando claro que todavía existen conversaciones pendientes.

Incluso, el tigre reveló que cuenta con el respaldo total de su entorno familiar para seguir vistiendo la camiseta de Millonarios y luchar por el título que no ha podido conseguir desde su llegada.

“Mi esposa y mi familia me apoyan. Voy a ver, hay que buscar soluciones. Después, si se logra, bien. Si no, pues ya no sabemos. Vamos a esperar, no hay que apresurarse”, señaló el delantero colombiano.

Falcao, delantero de Millonarios. X: @MillosFCoficial

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¿Se debe quedar o no?

En Blog Deportivo se realizó un debate sobre si Millonarios debe insistir en la continuidad de Falcao o cerrar el ciclo del máximo goleador histórico de la Selección Colombia. Algunos analistas consideraron que las constantes lesiones y el desgaste físico le han impedido tener continuidad, mientras otros creen que el verdadero problema del equipo es estructural y no pasa exclusivamente por el delantero.

Durante la discusión, varios panelistas coincidieron en que la presencia de Falcao no garantizaba automáticamente títulos, aunque destacaron el valor simbólico de haber cumplido el sueño de jugar en el club del que siempre se declaró hincha. Otros, en cambio, señalaron que seguir extendiendo su etapa en Millonarios podría afectar aún más la imagen deportiva del atacante.

Por ahora, la incertidumbre continúa. En las próximas semanas se conocerá si el tigre sigue rugiendo de azul o no.