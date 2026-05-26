Mackalister Silva rompe en llanto por eliminación de Millonarios: "No hemos cumplido nada"

Pese a que Millonarios dependía de sí mismo para clasificar a la próxima ronda de la Copa Sudamericana, el equipo no logró el objetivo y quedó eliminado en casa tras una derrota contra el cuadro chileno O’Higgins (2-1), que se quedó con el segundo puesto del grupo.

Uno de los que habló en zona mixta sobre la derrota fue el capitán, David Mackalister Silva, que no ocultó su tristeza y lloró en medio de su declaración, en Gol Caracol, para pedirle disculpa a la hinchada por no haber cumplido el objetivo y que “no había cómo explicarlo”.

“¿Yo qué más puedo decir? ¿O qué más podemos decir en un momento como este? Siento que la hinchada lo merece y siempre, pero lastimosamente qué más puedo decir. No hemos cumplido en nada y que no sea pedir perdón, disculparnos. No es de relleno, es porque realmente lo sentimos. Es darnos tristeza a nuestras familias, a nuestra gente, no es fácil”, fueron las palabras del capitán de Millonarios.

David Mackalister Silva Foto: Instagram @davidms06

Aseguró que “entienden el dolor de la gente” y eso da impotencia para no tener la capacidad de lograr los objetivos, además de darle lo que busca la hinchada que era una alegría.



“Si tuviéramos la solución… Nuestra ilusión era cerrar un semestre medianamente presentable y lo queríamos con una clasificación. Que se nos vaya en casa y con nuestra gente, es frustrante”, añadió.

Con este resultado, Millonarios cerró un semestre sin ningún objetivo cumplidos al quedar eliminado de la Copa Sudamericana y Liga BetPlay. Ahora, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán dos meses para recomponer el camino y darle vuelta a la situación para el segundo semestre y apuntar a la estrella de Navidad en el FPC.

Los hinchas se han mostrado molestos por este resultado, esperando que pronto vengan tiempos de victorias en la escuadra albiazul ante esta seguidilla de decepciones.