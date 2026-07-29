Falcao ya tendría nuevo equipo tras su salida de Millonarios: ¿apunta al Mundial de 2030?

El futuro de Radamel Falcao García estaría cerca de definirse. Tras finalizar su etapa con Millonarios, club en el que jugó durante dos temporadas, el delantero samario tendría encaminado su próximo destino para continuar en competencia, aunque por ahora no existe una confirmación oficial por parte del futbolista.

La salida del delantero puso fin a su paso por el equipo de sus amores. Su llegada había generado expectativa entre los aficionados, aunque su rendimiento deportivo no cumplió con lo que muchos esperaban. Pese a ello, mantuvo el respaldo de gran parte de la hinchada 'embajadora', que siempre lo consideró un referente del plantel y un líder dentro del vestuario.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Radamel Falcao?

Tras su participación como comentarista deportivo durante el Mundial 2026, el 'Tigre' volvió a ser tema de conversación, especialmente por el futuro de su carrera. Incluso, surgieron versiones sobre una posible llegada al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, sobre todo tras la salida de Perea como asistente técnico del combinado nacional.



Y es que, con la continuidad del técnico argentino, no se ve con malos ojos contar con el respaldo de Falcao de cara al Mundial de 2030. Sin embargo, todo dependerá de que el goleador decida poner fin a su carrera profesional, una posibilidad que, por ahora, no parece estar entre sus planes.

Néstor Lorenzo habló de Falcao // Fotos: AFP

De acuerdo con lo revelado por medios y periodistas deportivos como Sebastián Bejarano, el panorama habría tomado otro rumbo. Según indicó, Radamel estaría en Panamá y habría matriculado a sus hijos en un colegio de ese país, información que, según afirmó, también fue conocida por medios panameños.

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Ante este escenario, la versión apunta a que el colombiano tendría altas probabilidades de convertirse en nuevo jugador del San Francisco FC, club de La Chorrera, en Panamá.

¿Por qué Falcao salió de Millonarios?

La salida de Falcao fue confirmada por el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, antes del inicio de la Liga BetPlay II-2026. Desde entonces, la afición se ha preguntado cuál será el futuro del máximo goleador en la historia de la Selección Colombia, especialmente después de su participación como comentarista deportivo.

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Entre las versiones también se han mencionado asuntos extradeportivos que, según distintas informaciones, estarían relacionados con el pago de impuestos. Sin embargo, ni el club ni el jugador se han pronunciado sobre ese tema.

¿Falcao llegaría al Mundial 2030?

Si se concreta su fichaje por el fútbol panameño, Falcao prolongaría su carrera profesional y seguiría compitiendo a nivel de clubes. Aunque la información todavía no ha sido confirmada por el jugador, las versiones lo ubican como uno de los principales refuerzos del San Francisco FC.

Por ahora todo permanece en el terreno de los rumores y no existe un pronunciamiento oficial. En caso de concretarse la operación, Falcao tendría una nueva oportunidad para mantenerse en ritmo de competencia e intentar volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia con la mira puesta en el Mundial de 2030.