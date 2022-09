"Al que es bueno no se le olvida jugar": Carlos Sánchez apoya a James Rodríguez para la Selección

Carlos Sánchez, centrocampista de Independiente Santa Fe y dos veces mundialista con la Selección Colombia, indicó en diálogo con Blog Deportivo que, si de él dependiera, siempre llamaría a James Rodríguez a la 'tricolor'.

"Al que es bueno no se le olvida jugar al fútbol, juegue 5 o 20 partidos, o juegue en una liga o no, eso no pasa por la liga, para por lo que es el jugador en sí", aseguró Sánchez, en defensa y apoyo al '10' de Colombia.

"Basta de decir que un jugador no tiene ritmo, no se me olvidó jugar al fútbol porque dejé de jugar cinco partidos o estoy en una liga de menor nivel, eso es de preparación mental. Importa es lo que da en la Selección", añadió.

En la entrevista, el jugador de Santa Fe también defendió los procesos y dijo que "se deben respetar", eso sí, sin dejar de reconocer que "los resultados son importantes".

"En Selecciones es muy difícil preparar un partido, porque hay muy poco tiempo. La selección no puede ser una pasarela, tiene que ser un conjunto de jugadores para cumplir una tarea y una responsabilidad", añadió, antes de concluir afirmando que, si se van a hacer cambios en una Selección, estos deberían "hacerse paulatinamente".

Escuche las declaraciones de Carlos Sánchez: