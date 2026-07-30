Pipe Bueno estrena un himno de dignidad y amor propio tras una ruptura

Pipe Bueno presentó “Perdón”, su más reciente sencillo, una canción de despecho que transforma el dolor de una ruptura en un mensaje de dignidad, cierre emocional y amor propio. El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa artística para el cantante colombiano y será la carta de presentación de su próximo álbum, previsto para septiembre.

Con una propuesta que rompe con el tradicional papel de quien suplica en una relación, Perdón plantea una perspectiva diferente: no se pide disculpas por los errores cometidos, sino por haber entregado demasiado. A través de frases como “perdón por tratarte como una princesa” y “perdón porque no pude ser el cabrón que querías”, Pipe Bueno narra la historia de alguien que reconoce haber amado con sinceridad y que ahora decide dejar atrás el sufrimiento para recuperar su tranquilidad.

Un video grabado en España

El lanzamiento está acompañado por un video oficial filmado en distintas ciudades y paisajes de España, entre ellos Barcelona, Alicante, la Costa Brava y Palma de Mallorca. La producción combina escenarios históricos, calles mediterráneas, paisajes costeros y escenas nocturnas para retratar el proceso de dejar atrás una historia que marcó al protagonista, pero que ya no define su presente.

El inicio de una nueva etapa musical

Perdón es el primer adelanto del nuevo álbum de Pipe Bueno, un proyecto que promete explorar el despecho desde una perspectiva más madura y personal. El cantante continuará apostando por una propuesta que fusiona la música regional colombiana con influencias de la música regional mexicana y otros sonidos latinos, consolidando una identidad musical que ha caracterizado su carrera.



Con este lanzamiento, Pipe Bueno reafirma su lugar como una de las voces más representativas del género regional contemporáneo. La canción apuesta por convertir el desamor en una declaración de fortaleza, demostrando que, en ocasiones, la mejor despedida no está en el ruego, sino en la decisión de seguir adelante con la frente en alto.