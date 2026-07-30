Alerta por Jhon Arias en Brasil: así le quedó la canilla tras dura entrada

Se encendieron las alarmas en el fútbol brasileño, especialmente en el entorno de Palmeiras, luego de la dura entrada que sufrió el colombiano Jhon Arias durante el partido de este jueves frente a Vitória por el Brasileirao. La acción terminó con la expulsión de uno de los jugadores del conjunto local y generó una fuerte reacción del club paulista.

A través de un comunicado, Palmeiras cuestionó la violencia de la jugada y defendió a su futbolista. "Esto fue diferente de la entrada que sufrió el delantero Arias y que provocó la expulsión del defensor Cacá. Cabe destacar que la barrida del jugador de Vitória impactó violentamente la pierna del colombiano, poniendo en riesgo su integridad física", señaló la institución.

🇧🇷🟢 ES TREMENDA LA PATADA DE CACÁ SOBRE JHON ARIAS



Expulsado el defensor de Vitória y el Partido se le acomoda al Palmeiras 🟥👀pic.twitter.com/4CBKT9pfgA — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 30, 2026

Así quedó la canilla de Jhon Arias tras dura entrada en Brasil

Como parte de su reclamo, Palmeiras compartió una imagen en la que se observa la fuerte inflamación que sufrió Jhon Arias en la canilla tras el impacto. Hasta el momento, el club no ha informado la gravedad de la lesión ni si el colombiano deberá permanecer alejado de las canchas.

Además, la institución también expresó su inconformidad con otra decisión arbitral del encuentro. "Analicemos lo sucedido en el partido de ayer en Salvador (Bahía). En el siguiente video se observa que el brazo del mediocampista Mauricio golpeó al defensor Cacá en la cara, lo que provocó que el número 18 recibiera una tarjeta amarilla. Sin embargo, no hubo ninguna otra fuerza o movimiento que justificara la recomendación del VAR de expulsión", concluyó Palmeiras.

