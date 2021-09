Vine a Santa Fe para ayudar a los jóvenes, para que el fútbol colombiano crezca: Carlos Sánchez

Este lunes en la tarde fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Independiente Santa Fe Carlos Sánchez, quien este viernes fue recibido por los ‘leones’ tras no renovar contrato con el Watford inglés.

“Venir a jugar a Colombia era una deuda que tenía, me lo debía, lo tenía que experimentar. Hubo varias opciones, pero fue Santa Fe quien me dio esa tranquilidad y me abrió las puertas; esto no pasa por lo económico, hay cosas mucho más importantes en este momento en mi carrera”, comentó en rueda de prensa.

La 'Roca' @carlossanchez6 👊🏿 fue presentado oficialmente 🇮🇩.



La Rueda de Prensa 🎙️ completa en nuestro canal de Youtube 👉 https://t.co/BJZtD2DNMs. pic.twitter.com/JRRGQEnJbj — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 21, 2021

'La Roca' Sánchez, de 35 años, ha estado en diferentes equipos de Europa en los últimos 15 años. Además, fue figura con la Selección Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y en Rusia 2018.

“Yo vine a Colombia a ayudar a los más jóvenes, a que el fútbol colombiano crezca y también vine a aprender porque salí del país muy joven, vine a dar la vida por Santa Fe”, agregó.

Además, reveló que algunos jugadores colombianos, como Yerry Mina, lo contactaron para darle referencias de Santa Fe y así tomar la mejor decisión, pues el ‘león’ no era el único club interesado en su fichaje.

Escuche las declaraciones completas en el audio adjunto: