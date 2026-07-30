En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
UEFA rompe con la FIFA
Presupuesto general
Gabriela Muñoz
Posesión presidencial en Cali

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Confirman primer caso de raro virus sin tratamiento: hombre fue infectado tras picadura de garrapata

Confirman primer caso de raro virus sin tratamiento: hombre fue infectado tras picadura de garrapata

El paciente, un hombre de 67 años de edad del condado de Suffolk, contrajo la infección tras la picadura de dos garrapatas estrella solitaria mientras hacía labores al aire libre.

virus transmitido por la picadura de una garrapata.jpg
Virus transmitido por la picadura de una garrapata.
Foto: imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Las enfermedades transmitidas por garrapatas representan un desafío creciente para las autoridades sanitarias, especialmente porque algunas de ellas pueden confundirse con infecciones más comunes y retrasar su diagnóstico.

Entre estas se encuentra el virus Bourbon, una enfermedad poco frecuente que no cuenta con vacuna, tratamiento específico ni una prueba comercial para su detección, lo que dificulta su identificación temprana y aumenta la preocupación de los especialistas.

Un diagnóstico que tardó cinco años en confirmarse

Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso del virus Bourbon en el estado de Nueva York, Estados Unidos. El paciente, un hombre de 67 años de edad del condado de Suffolk, contrajo la infección tras la picadura de dos garrapatas estrella solitaria mientras hacía labores al aire libre.

Aunque logró recuperarse después de permanecer cinco días hospitalizado, el caso alertó a las entidades de salud por el potencial de expansión de este virus hacia nuevas zonas del país.

De acuerdo con los reportes médicos, el hombre fue infectado en 2021, pero el diagnóstico solo pudo confirmarse cinco años después mediante pruebas especializadas. Inicialmente recibió tratamiento para la enfermedad de Lyme, ya que ambas patologías comparten síntomas como fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, náuseas, vómitos y sudores nocturnos.

El virus Bourbon fue identificado por primera vez en 2014 en el condado de Bourbon, Kansas, del cual tomó su nombre. Desde entonces se han documentado muy pocos casos en Estados Unidos, principalmente en Kansas, Missouri y Oklahoma, por lo que la confirmación del primer contagio en Nueva York ha despertado inquietud entre la comunidad científica.

Publicidad

Según especialistas, la enfermedad podría estar más extendida de lo que reflejan las cifras actuales debido a la dificultad para diagnosticarla.

Los expertos también advierten que la expansión geográfica de la garrapata estrella solitaria —favorecida por inviernos más cálidos y el aumento de la población de ciervos, uno de sus principales hospedadores— podría incrementar el riesgo de exposición en regiones donde antes no era habitual encontrar este artrópodo.

Como medida de prevención, recomiendan usar repelentes, vestir ropa de manga larga y revisar la piel después de hacer actividades en áreas boscosas o con vegetación abundante.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Virus

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad