Jorge Carrascal, con nervios de acero: anotó de penal para la victoria del Flamengo en el 90+9

Un gol de penalti transformado por el colombiano Jorge Carrascal en el minuto 90+9 le permitió al Flamengo recuperar este lunes el liderato del Campeonato Brasileño con una victoria por 3-2 en casa contra el Atlético Mineiro, en la 32ª jornada del torneo.

El duelo, uno de los clásicos del fútbol brasileño, no defraudó, con muchas oportunidades en ambas porterías.

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Obligado a ganar para recuperar el liderato que el Palmeiras le había arrebatado el sábado, el Flamengo se vio sorprendido por un tempranero gol de Bernard en el minuto 7, tras un rápido contraataque.

El conjunto carioca reaccionó y antes del descanso le dio la vuelta al marcador.



Video del gol de Carrascal:

🤯🇧🇷🇨🇴 FLAMENGO SE LO GANA A MINEIRO CON GOL DE CARRASCAL A LOS 98 MINUTOS. pic.twitter.com/x1RVnX0GiU — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 27, 2026

Primero, con un centro-chut desde la derecha del ecuatoriano Gonzalo Plata que nadie remató y terminó al fondo de la red, en el minuto 34.

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En el 41, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, en una buena jugada individual, adelantó a los rojinegros.

El Mineiro, flamante finalista de la Copa Sudamericana, no se rindió y logró empatar en el minuto 59 con un gran remate de Renan Lodi.

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Cuando la torcida flamenguista ya lamentaba un empate que le haría perder el liderato, un penalti en la última jugada de Renan Lodi sobre Léo Pereira lo transformó Carrascal para poner el 3-2 final y enloquecer el Maracaná.

DE ARREPIAR! O GOL VITÓRIA DO MENGÃO MARCADO POR CARRASCAL NO ÚLTIMO MINUTO DA PARTIDA DIANTE DO ATLÉTICO-MG! #GolDoMengão #FLAxCAM pic.twitter.com/garnP0ew4E — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2026

"Para nosotros hoy era una final, era un partido muy importante y decisivo, tras la eliminación en semifinal de la Copa Libertadores en casa, teníamos que dar una respuesta. Sufrimos hasta el final y logramos remontar", dijo De Arrascaeta.

"Nuestra primera parte fue horrible pero en la segunda mejoramos, fuimos el Galo, con la postura que tenemos que tener siempre. Asumo mi error en el penalti, pero la vida sigue", explicó Renan Lodi.

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Con la victoria, el Flamengo se olvida de la dolorosa eliminación en los penaltis en las semifinales de la Libertadores contra Estudiantes de La Plata del pasado jueves y recupera la primera plaza en liga.

El Mengo llegó a los 70 puntos, uno más que el Palmeiras. Por su parte, el Atlético Mineiro sigue sexto en la tabla con 50 puntos, a cuatro de la tercera plaza y a 20 del Flamengo.

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Ambos equipos vuelven a vestirse de corto este jueves en dos derbis de alta rivalidad: el Flamengo visitará al Vasco da Gama y el Mineiro recibirá al Cruzeiro.



Primera victoria fuera

También este lunes, el Gremio de Porto Alegre logró un importante triunfo en su lucha para salir de la zona de descenso al imponerse por 1-0 en su visita al Coritiba.

Un gol de cabeza en el descuento (90+1') del danés Martin Braithwaite le dio el primer triunfo como visitante en el torneo al Gremio y también la primera victoria desde la llegada de Renato Gaúcho al banquillo.

"El equipo trabajó duro, ha sido un gran sacrificio. Esta victoria era muy importante para nosotros. Estamos todos unidos, con toda la afición junto a nosotros", afirmó Braithwaite.

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Con el resultado, el Gremio llegó a los 34 puntos y es el primer equipo en zona de descenso, a apenas un punto de la salvación.

Por su parte, el Coritiba encadenó su séptima jornada sin ganar y es 12º con 39 puntos, apenas cinco más que el Gremio.