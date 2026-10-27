Mbappé desata polémica en China por meme de Mao Zedong: terminó afectando al fútbol español

La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

La medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista. La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

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Dongpeng Beverage Group, mediante su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió comunicados en la red social local Weibo -semejante a X, censurada en China- en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos con el jugador y alegó "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

A estos anuncios se unieron los de Mengniu y Milkground, que también confirmaron el fin de sus acuerdos comerciales con el delantero francés, aunque ninguna de las compañías precisó en sus comunicados el incidente concreto que motivó la decisión.



En los últimos meses, los anuncios en los que Mbappé patrocinaba las bebidas de Bu Shui La habían aparecido frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, especialmente durante el Mundial de fútbol de 2026.

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi, mientras que Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas comerciales.

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Por su parte, la plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, informó este martes de que su colaboración con Mbappé concluyó el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato, y anunció que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con el jugador.

El diario oficialista Global Times dedicó un editorial al asunto en el que destacó cómo numerosos internautas chinos reclamaron una disculpa del futbolista, con la difusión en Weibo -semejante a X, censurada en China- de una etiqueta que puede traducirse como "Mbappé todavía debe una disculpa".

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¿Cómo se originó la polémica de Mbappé con China?

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su 'meme' favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

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En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires", en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

La respuesta de Mbappé tras la ola de repudio en China

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Tras el escpandalo que se armó en el gigante asiático por su decalaración, la estrella francesa dijo estar "sinceramente arrepentido" por unas "declaraciones torpes" sobre el histórico líder chino Mao Zedong tras una oleada de críticas y la cancelación de contratos publicitarios en China.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado en francés, inglés y mandarín.

"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo", continuó.