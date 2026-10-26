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Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026: Harry Kane, Mbappé y Yamal en lo alto

El delantero tuvo una gran temportada con el FC Bayern y la selección inglesia que ahora le permite hacerse con el Balón de Oro.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026.jpg
Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 tras una excelente temporada con el FC Bayern y la selección de Inglaterra, en la que fue una de las figuras clave de ambos equipos. El delantero superó a los favoritos Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

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En la clasificación final también aparecieron nombres como Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Jude Bellingham y Vinícius Júnior, entre otros, dentro de los 30 nominados a la gala.

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El top 10 llamó la atención por la calidad de los futbolistas que lo integraron y quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Harry Kane (Inglaterra).
  2. Kylian Mbappé (Francia).
  3. Lamine Yamal (España).
  4. Rodri (España).
  5. Lionel Messi (Argentina).
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).
  7. Erling Haaland (Noruega).
  8. Ousmane Dembélé (Francia).
  9. Michael Olise (Francia).
  10. Fabián Ruiz (España).
Kane gana su segundo trofeo Gerd Müller
Kane gana su segundo trofeo Gerd Müller
Foto: AFP

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

Esta gala se determina por un jurado internacional de periodistas especializados que seleccionan y ordenan a sus 10 futbolistas preferidos de una lista oficial de 30 nominados, de los cuales se van sumando puntos y el total determina quién queda en primera posición:

  • 1.° lugar: 15 puntos
  • 2.° lugar: 12 puntos
  • 3.° lugar: 10 puntos
  • 4.° lugar: 8 puntos
  • 5.° lugar: 7 puntos
  • 6.° lugar: 5 puntos
  • 7.° lugar: 4 puntos
  • 8.° lugar: 3 puntos
  • 9.° lugar: 2 puntos
  • 10.° lugar: 1 punto

Además, esta votación la hacen teniendo en cuenta tanto el rendimiento individual como colectivo del futbolista, es decir, si obtuvo premios importantes es mucho más seguro que obtenga el balón, al igual que si fue clave o no en la obtención de esos galardones para mejorar su posición en la votación final.

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