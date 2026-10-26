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Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026

El delantero ya había ganado en esta ceremonia el premio al máximo anotador entre club y selección, pues marcó 73 goles, además de repartir ocho asistencias.

Harry Kane en la gala del Balón de Oro.
Harry Kane en la gala del Balón de Oro.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Luego de la gran expectavita que hubo en el mundo del fútbol por los nominado al Balón de Oro, el premio de este 2026 se lo quedó el inglés Harry Kane.

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Se impuso en la votación final a sus rivales Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Lamine Yamal, del Barcelona. Vale recordar que estos tres nombres fueron filtrados por la propia organización horas antes como los finalistas del premio por parte de la misma organización.

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El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

Kane gana su segundo trofeo Gerd Müller
Kane gana su segundo trofeo Gerd Müller
Foto: AFP

Su primer Balón de Oro

El atacante de 33 años recibió el galardón por parte del brasileño Ronaldo Nazario, quien fue el encargado de revelar y pronunciar el nombre del nuevo ganador del Balón de Oro.

"Ya me he quedado sin palabras. Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno", dijo el número 9, quien no olvidó su paso por Tottenham y enfatizó que hoy es ese gran delantero gracias a su formación y todo lo aprendido con los spurs.

Harry Kane gana el balón de oro.
Harry Kane gana el Balón de Oro 2026
X: @ballondor

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Vale recordar que Ronaldo, ganador en dos ocasiones de este galardón, había reconocido en la alfombra roja ante los medios de comunicación que iba a entregar el premio.

Ronaldo Nazario.
Ronaldo Nazario
Foto: AFP

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Los datos del goleador

En 65 partidos disputados durante la temporada, marcó 73 goles, realizó ocho asistencias y ganó tres títulos con el conjunto bávaro.

Además, Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

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Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase.
La ceremonia se realizó el London Palladium de la capital inglesa.

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