Grave error en gala del Balón de Oro: organización filtró los tres finalistas

La organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.

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En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.

El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 22:30 hora de Londres.



Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 // Foto: AFP

Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización.