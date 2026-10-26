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Boletería para Colombia vs. Chile en Cali: precios, fechas de preventa y dónde comprarlas

La Selección Colombia volverá al Pascual Guerrero para enfrentar a Chile en un amistoso con fines benéficos. Conozca los precios por localidad, las fechas de venta y cómo conseguir las entradas.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: Jorge Cediel
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

La Selección Colombia volverá a jugar en Cali después de 18 años y los aficionados ya conocen los detalles para acompañar a la Tricolor en su próximo partido amistoso contra Chile, que se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.

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Este lunes 26 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció oficialmente los precios de la boletería y las fechas en las que comenzará la venta de entradas, que tendrá una etapa exclusiva para clientes de Bancolombia antes de abrirse al público general.

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¿Cuándo comienza la venta de boletas para Colombia vs. Chile?

La primera oportunidad para adquirir entradas será el miércoles 28 de octubre, desde las 8:00 de la mañana, cuando comenzará la preventa exclusiva para clientes de Bancolombia. Esta etapa se extenderá hasta el jueves 29 de octubre a las 7:59 a. m.

Durante este periodo podrán utilizarse tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, además de tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras por internet con código de seguridad CVC.

Para los demás aficionados, la venta general comenzará el viernes 30 de octubre a las 8:00 de la mañana y permanecerá habilitada hasta que se agoten las localidades disponibles.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

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¿Cuánto cuestan las boletas para Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero?

La Federación estableció cuatro rangos de precios dependiendo de la tribuna. Las entradas más económicas cuestan $70.000, mientras que la localidad más costosa alcanza los $380.000. Estos son los valores oficiales, con el cargo por servicio incluido:

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Localidad

Precio final

Occidental, pisos 1, 2 y 3
$380.000
Oriental, pisos 1 y 2
$250.000
Norte
$70.000
Sur
$70.000

Los precios ya incluyen el cobro por servicio de la plataforma. En Occidental, por ejemplo, la boleta tiene un valor base de $332.500 y un cargo adicional de $47.500, mientras que para Norte y Sur el servicio cuesta $8.800.

¿Dónde y cómo comprar las boletas para Colombia vs. Chile?

La venta se realizará exclusivamente a través de TuBoleta, por lo que no habrá entradas disponibles en las taquillas del estadio Pascual Guerrero, puntos de venta físicos ni mediante atención telefónica.

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Los aficionados deberán ingresar a la página oficial de esta plataforma y consultar las localidades disponibles y completar la compra con alguno de los medios de pago autorizados.

Durante la venta general se aceptarán tarjetas de crédito y pagos mediante PSE. Quienes utilicen tarjetas internacionales deberán realizar la compra mediante el canal habilitado para ese tipo de transacciones.

La Federación también confirmó que cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletas y que todas las entradas serán digitales. Una vez compradas, estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass, que permitirá presentarlas para ingresar al estadio.

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¿Por qué el partido de Colombia contra Chile será benéfico?

El encuentro tendrá un propósito especial, pues el dinero recaudado por la taquilla estará destinado a apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó graves daños en diferentes regiones del país.

La iniciativa fue anunciada previamente por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y contará también con un aporte económico de TuBoleta para las labores de reconstrucción y asistencia.

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Además del componente solidario, el compromiso marcará el regreso de la Selección masculina de mayores a Cali después de 18 años y será uno de los últimos partidos de preparación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo durante 2026.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El primer compromiso se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Posteriormente, ambas selecciones volverán a enfrentarse el martes 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, en el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA.

De esta manera, Colombia cerrará sus compromisos internacionales de 2026 con dos encuentros frente al conjunto austral, mientras continúa su preparación para el próximo ciclo mundialista.

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