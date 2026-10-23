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Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern, se desplomó en un entrenamiento

El entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital alemana, en un incidente "dramático" que dejó conmocionados a los presentes.

Luis Díaz y Vincent Kompany.
Luis Díaz y Vincent Kompany.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, fue ingresado este viernes en un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club muniqués.

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"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern Múnich en un breve comunicado en el que señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por el equipo del belga hasta nuevo aviso.

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"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró el director deportivo Max Eberl.

Luis Díaz y Vincent Kompany
Luis Díaz y Vincent Kompany
Foto: AFP

"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó.

De acuerdo con el tabloide Bild, Kompany ya había sufrido una infección viral la semana pasada que había debilitado su organismo y el lunes pasado estuvo ausente del entrenamiento por este motivo, lo que le llevó a ser examinado por los médicos del equipo.

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Según las fuentes de este medio, tras venirse abajo, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital bávara, en un incidente "dramático" que dejó conmocionados a los presentes.

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