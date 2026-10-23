"Siempre miramos a Flamengo de igual a igual": Monsalve jugará final de Libertadores con Estudiantes

Miguel Monsalve, futbolista colombiano de 22 años, disputará la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, luego de superar a Flamengo en una semifinal que exigió al equipo argentino al máximo.

En entrevista con Blog Deportivo, el exjugador del Deportivo Independiente Medellín destacó la mentalidad con la que afrontaron la serie y aseguró que nunca se sintieron inferiores al conjunto brasileño, pese a la diferencia económica y al reconocimiento de sus figuras.

Publicidad

"Yo creo que ahí está la clave, que siempre miramos a Flamengo de igual a igual", afirmó Monsalve al recordar la clasificación.

El mediocampista reconoció que las apuestas y las expectativas favorecían al equipo brasileño, que cuenta con jugadores de gran trayectoria internacional. Sin embargo, sostuvo que Estudiantes creyó en sus posibilidades y terminó siendo un justo vencedor.



Terminaron con 10 jugadores

El jugador también se refirió a las dificultades que enfrentaron durante el compromiso, especialmente por la expulsión temprana de uno de sus compañeros. Según explicó, esa situación no estaba en los planes del equipo y los obligó a redoblar esfuerzos cuando Flamengo comenzaba a crecer en el partido. Monsalve reconoció que ese momento los hizo sufrir, aunque resaltó la capacidad colectiva para resistir y mantener la ventaja en una serie decisiva.



Estudiantes, a la final de la Libertadores // Foto: AFP

El joven colombiano también resaltó parte del éxito a la mentalidad competitiva que transmite el entrenador, Alexander Medina, quien les insiste en no sentirse menos que ningún rival y en representar la historia de Estudiantes con carácter, humildad y trabajo en equipo. También elogió al arquero uruguayo Fernando Muslera, cuya actuación en la definición por penales fue determinante para alcanzar la final.

Fernando Muslera, el arquero uruguayo que jugará en Argentina con Estudiantes X:@EdelpOficial

Publicidad

Ahora, Estudiantes deberá concentrarse en Palmeiras, su próximo rival en el camino hacia el título continental. Monsalve reconoció que será un contrincante difícil, pero aseguró que el equipo afrontará la final con la misma convicción que mostró ante Flamengo.

Con la posibilidad de conquistar la Libertadores cada vez más cerca, el colombiano aseguró que el grupo buscará aprovechar la oportunidad para alcanzar un objetivo para quedar en la historia del club.