¿90 minutos sin celular? Borussia Dortmund premiará a los hinchas que acepten el reto

Hace bastante tiempo que muchas personas van al estadio no solamente a ver un partido de fútbol. Con la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana, el ritual de ir a la cancha también implica tomar fotos, grabar videos e incluso hacer emisiones en directo de la reacción de los hinchas. Sin embargo, mientras la manera de vivir el fútbol ha cambiado, un importante club europeo quiere que sus aficionados recuperen una vieja costumbre y guarden su teléfono y se concentren en lo que ocurre sobre el terreno de juego.

El equipo en cuestión es el Borussia Dortmund, uno de los clubes más reconocidos de Alemania y con una de las hinchadas más fieles del mundo. Este jueves 22 de octubre anunciaron una iniciativa desarrollada junto con la empresa de telecomunicaciones Vodafone —que también es patrocinador del club alemán— para incentivar a sus seguidores a utilizar menos el celular mientras disfrutan de los encuentros en el estadio.

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Los aficionados que decidan aceptar el desafío podrán participar por premios oficiales del equipo, dependiendo del tiempo que permanezcan sin consultar sus teléfonos.

¿Cómo funciona la aplicación del Borussia Dortmund para no usar el celular?

La iniciativa se llama FanModus o Modo Aficionado y es una nueva función incorporada a la aplicación oficial del Borussia Dortmund, disponible para Android y iPhone.



Antes de comenzar cada partido, los hinchas que quieran participar pueden activar la herramienta y bloquear la pantalla de sus celulares. Desde ese momento, el sistema comienza a contabilizar los minutos que pasan sin utilizar el dispositivo.

Si el aficionado desbloquea el teléfono para tomar fotografías, responder mensajes o entrar a redes sociales, ese contador se pausa. Una vez regresa a la función y vuelve a bloquearlo, el contador puede continuar.

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Ahora bien, durante el entretiempo, los participantes podrán utilizar sus celulares normalmente sin penalización, y el registro se reanudará con el pitazo del segundo tiempo, para un total de hasta 90 minutos por encuentro.

FanModus es la nueva herramienta del club alemán para disminuir la distracción de sus hinchas en el estadio. Foto: Borussia Dortmund.

¿Qué premios pueden ganar los hinchas del Borussia Dortmund?

Por cada minuto sin desbloquear el teléfono, los aficionados recibirán una participación para un sorteo. Cuanto más tiempo acumulen, mayores serán sus posibilidades de resultar ganadores.

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Algunos de los premios son camisetas oficiales del Borussia Dortmund firmadas por jugadores y bonos de compra para su tienda oficial.

Ahora bien, la participación en esta dinámica es completamente voluntaria, así que quien quiera o necesite usar el celular por una urgencia puede hacerlo sin ningún problema.

¿Por qué el Borussia Dortmund quiere que sus hinchas usen menos el celular?

El equipo negriamarillo analizó cómo los teléfonos han cambiado la experiencia dentro de los estadios. Con la ayuda de una encuesta realizada por Vodafone en 2023 a 1.000 personas que asistían regularmente a partidos, el 63 % aseguró utilizar su celular durante los encuentros.

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El club considera que las fotografías, las transmisiones y las redes sociales pueden distraer a los aficionados de las jugadas y del ambiente que se vive en las tribunas.

Carsten Cramer, director ejecutivo del Borussia Dortmund, defendió la iniciativa destacando el valor de compartir un partido con más de 81.000 aficionados cantando y celebrando al mismo tiempo. Para el directivo, esa experiencia colectiva es algo que la tecnología no puede reemplazar.

⚠️📲 BORUSSIA DORTMUND PREMIA A LOS HINCHAS QUE NO USAN EL CELULAR EN LA CANCHA.



Es a través de la app del club, se puede poner un modo en el que CADA MINUTO CON LA PANTALLA BLOQUEADA estando dentro del estadio SUMA PUNTOS.



🎁 Los que más suman pueden ganar VALES PARA LA TIENDA… pic.twitter.com/F32oIu26RI — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

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¿Cuándo comenzará a funcionar el Modo Aficionado del Borussia Dortmund?

La función se estrenará este sábado 24 de octubre de 2026, cuando el Borussia Dortmund reciba al Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park, por la fecha 7 de la Bundesliga.

Con esto, durante los partidos que dispute el club alemán en condición de local se podrá activar el modo aficionado.

Con esta iniciativa, se busca que los hinchas cambien algunos minutos frente a la pantalla por una experiencia que solo se puede lograr viendo un espectáculo de fútbol. Una propuesta particular en la que la tecnología se utiliza precisamente para incentivar a las personas a dejar de utilizarla.