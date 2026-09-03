Independiente Medellín quiere frenar a los violentos en estadios con novedad tecnológica

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) busca dar un nuevo paso para mejorar la seguridad en los estadios de Colombia con la implementación de un sistema de reconocimiento facial para el ingreso de los hinchas. El club será el primero del país en poner a prueba esta tecnología aplicada al fútbol, con el objetivo de identificar a quienes ingresan a los escenarios deportivos y entregar nuevas herramientas a las autoridades para combatir la violencia.

La primera prueba se realizará con 1.000 hinchas de la Rexixtenxia Norte (RXN), la barra popular más grande del DIM, durante el partido que el equipo disputará el viernes 18 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot. El piloto permitirá evaluar el funcionamiento del sistema, conocer la experiencia de los aficionados y realizar los ajustes necesarios antes de una eventual implementación a mayor escala.

El reconocimiento facial busca modificar la manera en que los aficionados acceden al estadio. Con esta tecnología, se podrá verificar que la persona que compró una entrada sea realmente quien ingresa al escenario deportivo. Así, el hincha no tendrá que presentar ni escanear una boleta física o un código QR, pues el sistema validará su identidad mediante el rostro y habilitará el acceso.



Reconocimiento facial para mejorar la seguridad en el estadio

Más allá de agilizar el ingreso, el sistema de reconocimiento facial del DIM pretende convertirse en una herramienta para fortalecer la seguridad alrededor de los partidos. La tecnología permitirá tener mayor trazabilidad sobre las personas que ingresan al estadio y facilitará el trabajo conjunto entre el club y las autoridades.

Hinchas del Medellín en el Atanasio Girardot. X: @DIM_Oficial

La apuesta del Medellín parte de una premisa: combatir a quienes protagonizan hechos de violencia sin afectar a los miles de aficionados que acuden cada fecha de manera pacífica.



El DIM ya tiene experiencia en la incorporación de soluciones tecnológicas al ingreso de los aficionados. Hace más de cuatro años, el club, en alianza con Sports Crowd, fue pionero en la digitalización de los procesos de acceso al estadio. Ahora, la institución busca avanzar hacia una experiencia que combine seguridad, innovación y mayor agilidad.



DIM probó experiencias de reconocimiento facial en Brasil

Como parte de la preparación para este proyecto, representantes del Deportivo Independiente Medellín realizaron visitas técnicas a Brasil, donde los sistemas de reconocimiento facial ya funcionan en diferentes escenarios deportivos.

El piloto del 18 de septiembre será, por ahora, el primer paso. Los resultados de esta prueba permitirán determinar cómo puede ampliarse el sistema y qué ajustes serán necesarios para que más aficionados puedan utilizar esta modalidad de acceso.

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La iniciativa también hace parte de la visión de futuro del Deportivo Independiente Medellín y está alineada con las soluciones tecnológicas que, de acuerdo con el club, serán implementadas en el nuevo estadio Atanasio Girardot.

Vale recordar que las últimas semanas el fútbol colombiano a estado opacado por la violencia en los estadios en los partidos de Santa Fe - América y Deportivo Cali - Bucaramanga. Si esta iniciativa del DIM funciona, se podría ampliar en otros estadios para que así se puedan identificar a los vándalos que dañan la fiesta en los escenarios deportivos del país.