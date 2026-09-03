"Esto no puede pasar": futbolistas de Millonarios hablaron sobre salida de Fabián Bustos

La derrota vs. Santa Fe (3-2) en el clásico capitalino sigue generando inquietudes de lo que derivó en la salida de Fabián Bustos, a 24 horas de que se disputara este compromiso. Incluso, en zona mixta algunos futbolistas de Millonarios hablaron al respecto y, aunque se sorprendieron con la noticia, aseguraron que "entienden que son decisiones de arriba".

"Es un conjunto de muchas cosas. Lo que pasó ayer... siento yo que no puede suceder y más a pocas horas de un clásico. Es ya pensar en lo que viene, dejar atrás de todo eso y sumar de a tres que es lo que necesitamos", expresó Daniel Ruiz, palabras a las que sumó Andrés Llinás al referirse que "son empleados de Millonarios" y entienden ese tipo de situaciones.

"Nosotros no solo trabajamos para un técnico, pero lo trabajamos de una forma e intentamos hacerlo de la manera que lo hicimos durante la semana. Creo que un buen partido por momentos", puntualizó Llinás sobre la salida del técnico.

Fabián Bustos, cuando era técnico de Millonarios X: @MillosFCoficial

De acuerdo con Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caracol, los futbolistas "querían mucho a Bustos" y este tipo de decisiones afectan la mentalidad del plantel, en especial cuando pasa a pocas horas de disputarse un duelo de esta magnitud, incluso, Valencia entró llorando al vestuario del primer tiempo porque el estado anímico no estaba bien.



La salida de Fabián Bustos y la inminente llegada de Alberto Gamero ha generado todo un debate entorno a las decisiones que se tomaron por parte de las directivas en esta situación. Por otro lado, según Juan José Buscalia, de Blog Deportivo, la decisión tuvo que ver porque "tenían miedo que ganara el clásico" y luego no pudieran sacarlo.

De acuerdo con la información entregada por Capera, la presidencia de Enrique Camacho habría sido partidaria de darle continuidad al proceso. Sin embargo, por encima de la presidencia estaría Gustavo Serpa, señalado como la persona que finalmente tomó la determinación de terminar el vínculo con Bustos.