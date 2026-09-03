Hinchas agredieron a jugador del Deportivo Cali y su familia; equipo rechazó la agresión

El Deportivo Cali rechazó de manera categórica los actos de violencia e intimidación de los que fue víctima su jugador Johan Martínez durante el miércoles 2 de septiembre de 2026. El club aseguró que respalda al futbolista y a su familia.

A través de un comunicado oficial, el Deportivo Cali manifestó su solidaridad con Johan Martínez y condenó cualquier forma de agresión, amenaza o intimidación. La institución enfatizó que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad.

“Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad”, señaló el club en el documento publicado este jueves 3 de septiembre desde Santiago de Cali.

El conjunto vallecaucano también aseguró que cooperará plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y permitir que se determine quiénes fueron los responsables de la situación.



En ese sentido, el Deportivo Cali pidió que los responsables de los actos de violencia contra Johan Martínez sean identificados y afronten las consecuencias legales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones de las autoridades.

Finalmente, el club reiteró su llamado al respeto por la vida y la integridad de todos los integrantes de la institución. El Deportivo Cali insistió en que cualquier manifestación de violencia o intimidación debe ser rechazada.